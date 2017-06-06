Мнение: называя Россию и Иран угрозой, Пенс хочет "подменить" повестку дня

Вице-президент США Майк Пенс назвал РФ, Иран и терроризм одними из главных угроз в мире. Политолог Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik отметил, что Пенс, по сути, просто повторяет старый курс предыдущей администрации Белого дома.

Вице-президент США Майк Пенс назвал Россию, Иран и терроризм одними из главных угроз в мире, в борьбе с которыми США готовы помочь союзниками по НАТО.

"От попыток России перекроить международные границы силой до попыток Ирана дестабилизировать Ближний Восток, до глобальной угрозы терроризма, который может нанести удар в любое время в любом месте – кажется, в мире опаснее сегодня, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад", – заявил Пенс в Atlantic Council, имея в виду распад СССР в 1991 году.

Он подчеркнул, что США полностью готовы выполнять свои союзнические обязательства в рамках НАТО и "придерживаться принципа, что нападение на одного (члена НАТО) – это атака на всех нас".

"С появлением противников, новых и старых, наш Альянс должен продолжать развиваться, чтобы противостоять угрозам сегодняшнего и завтрашнего дня, особенно противостоянию угрозе терроризма", – добавил вице-президент.

Характерно, что в своей речи Пенс сослался на выступление президента Дональда Трампа на последнем саммите НАТО. Однако глава государства не говорил прямо о готовности США к коллективной обороне в соответствии с 5 статьей устава НАТО, за что оппоненты подвергли его критике. Издание Politico даже сообщило, что изначально министр обороны, госсекретарь и советник по национальной безопасности призывали Трампа упомянуть 5 статью, но в итоге этих слов в речи не оказалось.

Позднее Белый дом объяснял, что президент имел в виду и принцип коллективной обороны, когда говорил о приверженности США Североатлантическому альянсу.

Повышенное внимание к этой теме обусловлено тем, что Трамп не раз критически высказывался о союзниках по НАТО, которые, по его мнению, выделяют недостаточно средств на укрепление обороноспособности, излишне полагаясь на США.

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik отметил, что Пенс, по сути, просто озвучил старые тезисы.

"Майк Пенс в очередной раз подтвердил тот факт, что у Трампа не команда, а просто набор совершенно разных политиков, каждый из которых действует преимущественно в своих интересах, выражая интересы своего лобби и своих избирателей. И здесь Майк Пенс сказал то, что Трамп не захотел говорить. Он просто озвучил старые тезисы о том, что Россия и Иран являются главными угрозами. То есть, по сути, это повторение старого курса (Барака) Обамы. Это месседж внутриамериканский и месседж союзникам", – сказал Кирилл Коктыш.

Кроме того, по его мнению, заявление Пенса, особенно в адрес Ирана, в определенной степени, связано и с ситуацией вокруг Катара.

"Сейчас главный вопрос – сказать, кто виноват и кто ответственный. Ведь Штаты находятся в очень странной позиции: в Катаре находится американская военная база, и они сейчас попали в очень двоякую ситуацию – если Катар "спонсор терроризма", то, что делают в этом "логове" США? В этой ситуации очень важно показать пальцем на кого-то и сказать: "Держи вора!". И Пенс реализует первую такую рефлексивную стратегию. Главное – отвести удар от себя и подменить одну повестку дня другой", – полагает Кирилл Коктыш.

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