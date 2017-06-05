Политолог о вступлении Черногории в НАТО: никакой "победы" как таковой нет

Черногория в понедельник официально вступит в НАТО. В эфире радио Sputnik политолог Араик Степанян выразил мнение, что вступление Черногории в альянс будет означать, в первую очередь, создание зоны напряженности около Сербии.

Черногория формально вступит в Североатлантический альянс в ходе официальной церемонии в Вашингтоне и станет одной из самых слабых в военном отношении стран-членов НАТО с наименьшим военным бюджетом.

Согласно Североатлантическому (Вашингтонскому) договору, присоединение страны к альянсу происходит с передачей страной на хранение правительству Соединенных Штатов Америки документа о ее присоединении к этому договору. Премьер-министр Черногории Душко Маркович официально передаст этот документ заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону в Вашингтоне в присутствии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

В эфире радио Sputnik ответственный секретарь Академии геополитических проблем Араик Степанян высказал мнение, что военное значение Черногории для НАТО минимально.

"Никакой "победы" как таковой нет, потому что было бы преувеличением сказать, что Черногория имеет какое-то важное геополитическое значение для НАТО. Альянс переживает тяжелый период и ему нужна какая-то "свежая кровь". Вступление Черногории в НАТО – это для них как будто попытка "омоложения"", – сказал Араик Степанян.

В то же время, по мнению политолога, вступление Черногории в НАТО создаст дополнительную напряженность на Балканах.

"Думаю, что НАТО делает это больше всего "ради сербов". Теперь в Черногории появятся натовские войска, базы, блок будет контролировать Адриатику. И это будет раздражать особенно Сербию, поскольку она не хочет входить в НАТО. Сербы продолжают держать линию, скажем так, условно пророссийскую. Они не отказываются от России, и это раздражает и НАТО, и европейцев. И вот теперь альянс создает рядом с Сербией некую зону напряженности", – считает Араик Степанян.

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