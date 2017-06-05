Политолог: разрыв связей пяти арабских стран с Катаром – "сложная интрига"

Ряд арабских стран заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Политолог Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что истинные причины разрыва – глубже тех, о которых было объявлено официально.

Пять арабских государств – Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Йемен – разорвали дипломатические отношения с Катаром.

Первым о разрыве отношений с соседней страной заявило островное королевство Бахрейн. В сообщении, которое распространило официальное агентство страны, отмечается, что на такой шаг Манама пошла из-за продолжающейся политики Дохи по "раскачиванию ситуации с безопасностью и стабильностью в королевстве Бахрейн и вмешательстве в ее дела, в продолжении эскалации и провоцировании в СМИ и поддержки террористической деятельности".

Через несколько минут после заявления Бахрейна о разрыве дипломатических отношений с Катаром заявили в Эр-Рияде, Каире и Абу-Даби. Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет также приостановили наземное, авиа- и морское сообщение с соседней страной.

В свою очередь командование арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией объявило о прекращении участия Катара в военной операции в Йемене "из-за поддержки Дохой незаконных группировок, "Аль-Каиды"* и ИГ*". Позже о разрыве отношений с Катаром заявили официальные власти Йемена, пользующиеся поддержкой арабской коалиции.

Конфликт между Катаром и его соседями произошел спустя неделю после саммита арабских стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. При этом на самой встрече саудовские власти от имени всех гостей осудили Тегеран за его "враждебную политику".

Позднее в МИДе Катара заявили, что сайт агентства был взломан, и речь от имени эмира опубликовали хакеры. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, что слова о нормализации отношений с Тегераном действительно принадлежат эмиру.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что кризис в отношениях между аравийскими монархиями произошел вскоре после арабо-мусульманско-американского саммита в Эр-Рияде.

"Это первый кризис коалиции, которую пытался создать Эр-Рияд во время визита президента (США Дональда) Трампа в Саудовскую Аравию (20-21 мая, – ред.) и его встречи с участниками проходившего там в это время арабо-мусульманского саммита – саммита, на котором было объявлено о попытке создании некого подобия "суннитского НАТО". И вот совсем немного времени прошло – и уже первый кризис внутри этой создаваемой сейчас структуры", – отметил Станислав Тарасов.

По его мнению, причины разрыва отношений ряда арабских стран с Катаром – гораздо весомее, чем объявленный формальный предлог.

"В Сирии сейчас – относительная стабилизация обстановки в пользу правительственных сил и официального Дамаска, который поддерживает, напомним, в том числе и Иран. Продолжаются бои в Йемене, где повстанцы, которым симпатизирует Иран, воюют против арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. А Доху на Аравийском полуострове давно подозревают в том, что она слишком внимательно смотрит в сторону Тегерана. Поэтому скандал вокруг сайта Катарского агентства новостей, который то ли был взломан, то ли не был взломан – это формальный предлог. Истинные причины – гораздо глубже. Складывается сложная комбинация, сложная интрига. В политико-дипломатическом плане сейчас можно ожидать быстрых, и, возможно, неожиданных комбинаций. Но о чем можно говорить уверенно – что крупный региональный конфликт с прямым участием Ирана и аравийских монархией сейчас не вспыхнет: условий для этого нет. Иран – "крепкий орешек", и его противники это прекрасно понимают", – считает Станислав Тарасов.

*Террористические организации запрещены в России

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