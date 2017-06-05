США
5.065 июня11:48МСК
USD56.69+0.15
EUR63.61+0.08
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог: разрыв связей пяти арабских стран с Катаром – "сложная интрига"

11:4105.06.2017
(обновлено: 11:44 05.06.2017)
0220
© РИА Новости / Абдулкадер ХаджПерейти в фотобанкВид с набережной на район Вест-Бэй города Доха, КатарВид с набережной на район Вест-Бэй города Доха, Катар
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
Перейти в фотобанк
Ряд арабских стран заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Политолог Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что истинные причины разрыва – глубже тех, о которых было объявлено официально.

Пять арабских государств – Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Йемен – разорвали дипломатические отношения с Катаром.

Первым о разрыве отношений с соседней страной заявило островное королевство Бахрейн. В сообщении, которое распространило официальное агентство страны, отмечается, что на такой шаг Манама пошла из-за продолжающейся политики Дохи по "раскачиванию ситуации с безопасностью и стабильностью в королевстве Бахрейн и вмешательстве в ее дела, в продолжении эскалации и провоцировании в СМИ и поддержки террористической деятельности".

Через несколько минут после заявления Бахрейна о разрыве дипломатических отношений с Катаром заявили в Эр-Рияде, Каире и Абу-Даби. Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет также приостановили наземное, авиа- и морское сообщение с соседней страной. 

В свою очередь командование арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией объявило о прекращении участия Катара в военной операции в Йемене "из-за поддержки Дохой незаконных группировок, "Аль-Каиды"* и ИГ*". Позже о разрыве отношений с Катаром заявили официальные власти Йемена, пользующиеся поддержкой арабской коалиции.  

Конфликт между Катаром и его соседями произошел спустя неделю после саммита арабских стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. При этом на самой встрече саудовские власти от имени всех гостей осудили Тегеран за его "враждебную политику". 

Позднее в МИДе Катара заявили, что сайт агентства был взломан, и речь от имени эмира опубликовали хакеры. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, что слова о нормализации отношений с Тегераном действительно принадлежат эмиру.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что кризис в отношениях между аравийскими монархиями произошел вскоре после арабо-мусульманско-американского саммита в Эр-Рияде. 

"Это первый кризис коалиции, которую пытался создать Эр-Рияд во время визита президента (США Дональда) Трампа в Саудовскую Аравию (20-21 мая, – ред.) и его встречи с участниками проходившего там в это время арабо-мусульманского саммита – саммита, на котором было объявлено о попытке создании некого подобия "суннитского НАТО". И вот совсем немного времени прошло – и уже первый кризис внутри этой создаваемой сейчас структуры", – отметил Станислав Тарасов. 

По его мнению, причины разрыва отношений ряда арабских стран с Катаром – гораздо весомее, чем объявленный формальный предлог. 

"В Сирии сейчас – относительная стабилизация обстановки в пользу правительственных сил и официального Дамаска, который поддерживает, напомним, в том числе и Иран. Продолжаются бои в Йемене, где повстанцы, которым симпатизирует Иран, воюют против арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. А Доху на Аравийском полуострове давно подозревают в том, что она слишком внимательно смотрит в сторону Тегерана. Поэтому скандал вокруг сайта Катарского агентства новостей, который то ли был взломан, то ли не был взломан – это формальный предлог. Истинные причины – гораздо глубже. Складывается сложная комбинация, сложная интрига. В политико-дипломатическом плане сейчас можно ожидать быстрых, и, возможно, неожиданных комбинаций. Но о чем можно говорить уверенно – что крупный региональный конфликт с прямым участием Ирана и аравийских монархией сейчас не вспыхнет: условий для этого нет. Иран – "крепкий орешек", и его противники это прекрасно понимают", – считает Станислав Тарасов.      

*Террористические организации запрещены в России

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена