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Эксперт об интервью Путина NBC: разговор был достаточно жестким

09:2905.06.2017
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и телеведущая NBC News Меган Келли во время интервью. 3 июня 2017Президент РФ Владимир Путин и телеведущая NBC News Меган Келли во время интервью. 3 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В интервью NBC президент России Владимир Путин ответил на обвинения во вмешательстве РФ в американские выборы. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Богдан Безпалько, в этом интервью была показана абсурдность предъявляемых России обвинений.

Президент России Владимир Путин заявил, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла. 

"Я никого не хочу обидеть, но Соединенные Штаты везде, по всем миру активно вмешиваются в выборные кампании других стран", – сказал  Путин в интервью телеканалу NBC. По его словам, "куда пальцем на карту мира ни ткнешь, везде вам будут жаловаться на то, что американские официальные лица вмешиваются в их внутренние политические процессы".

"Поэтому если кто-то, я не говорю, что это мы – мы не вмешивались, – но если кто-то каким-то образом влияет или пытается влиять, или как-то участвует в этих процессах, то уж тогда Соединенным Штатам не на что обижаться. Кто это нам говорит, кто это обижается на нас за то, что мы вмешиваемся? Вы сами постоянно вмешиваетесь", – отметил он.

"Каждое действие имеет соответствующее противодействие. Но, повторяю, нам это и не нужно делать, потому что я ведь вам говорил не случайно, и вам, и другим представителям средств массовой информации, недавно во Франции был и говорил то же самое: президенты приходят и уходят, даже партии меняются у власти, а основная политическая линия не меняется. Поэтому по большому счету нам все равно, кто будет во главе Соединенных Штатов, мы примерно знаем, что будет происходить. И в этой связи нам, даже если бы было желание, смысла-то нет никакого вмешиваться", – сказал Владимир Путин.

В конгрессе США сейчас ведется расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". 

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik высказал мнение, что разговор в ходе интервью президента России NBC получился достаточно жестким.    

"Разговор был откровенным, при этом достаточно жестким. Здесь, на мой взгляд, необычным было то, что впервые на подобного рода обвинения отвечал глава государства. Раньше об этом говорили журналисты, политологи, эксперты. То есть, еще раз была показана абсурдность и бездоказательность тех обвинений, которые нам предъявляются – но только теперь об этом говорил уже президент Российской Федерации", – сказал Богдан Безпалько. 

Он охарактеризовал антироссийскую информационную кампанию в США как "дикий шквал истерики".

"Вся эта кампания носит характер истерики, информационной войны, а не доказательных обвинений в адрес нашей страны. В каком-то смысле, вероятно, эта кампания является определенным следствием роста влияния России в мире. Потому что фактор России стал ключевым не только в предвыборной борьбе в США, а вообще в политической жизни Соединенных Штатов. Теперь там самым страшным обвинением для политика являются связи с Россией, контакты с российскими дипломатами. Хотя, например, в ООН существует масса форматов неформального общения на базе этой международной площадки между дипломатами, политиками и экспертами, чтобы наладить диалог, начать процесс поиска компромисса. А здесь получается, что любой контакт с представителями Российской Федерации вызывает дикий шквал истерики, и это стало чуть ли не главным инструментом политической борьбы в США", – отметил Богдан Безпалько. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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