Эксперт о возрождении выпуска Ту-160: это будет практически новая машина

В России возрождается производство ракетоносца Ту-160, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. В эфире радио Sputnik военный эксперт Владимир Попов отметил, что планер самолета останется прежним, а "внутренняя начинка" будет совершенно иной.

Оборонная промышленность начала изготовление первых агрегатов бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, производство которого возрождается в России. Об этом заявил глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в Минобороны.

"Проведена большая подготовительная работа, восстановлены уникальные технологические процессы по производству деталей из титановых сплавов, начато изготовление первоочередных агрегатов самолета", – сказал он.

Шойгу напомнил, что для поддержания потенциала и развития группировки дальней авиации президент России в феврале 2017 года поручил организовать серийное производство самолетов Ту-160 и создать перспективный авиационный комплекс дальней авиации.

В эфире радио Sputnik заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов отметил, что будет создана по сути новая машина.

"Когда самолет станут выпускать, то это будет не просто Ту-160, а Ту-160М2. То есть это будет практически новая машина. Внешне будет очень похож на предшественника, а внутренняя начинка станет совсем другой. Будет заменено прицельно-навигационное оборудование. Появится новая кабина. У системы прицеливания будут более высокие характеристики как по ракетному, так и бомбовому вооружению. Пилотажно-навигационные приборы будут новые, более качественные. И конечно, у самолета будут более эффективные, экономичные двигатели. Будет сделано все, чтобы самолету продлить возможность летать на сверхзвуке. В этом смысл его модернизации и возобновления выпуска", – рассказал Владимир Попов.

По его словам, планер самолета останется практически прежним – по своим характеристикам он ничуть не устарел. А вот электроника будет совершенно другая.

"Мы получим современную внутреннюю начинку. Надо отметить, что будет стоять и новый комплекс радиоэлектронной борьбы и противодействия. Будет новая система опознавания и управления системой огня, система управления и так далее. Разработан сегодня целый комплекс, и есть возможность его внедрить технологически как бы на старую "базу". А носитель останется практически прежним", – отметил Владимир Попов.