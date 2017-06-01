Аналитик: слова Турчинова про визовый режим с Россией – "смешная сказка"

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов призвал к скорейшему введению визового режима с РФ. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik отметил, что в Раде все же видят различие между шапкозакидательской риторикой и реальными действиями.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил о необходимости скорейшего введения визового режима с Россией.

"Я считаю, что это вопрос не просто назревший-перезревший, его надо реализовать как можно быстрее. У нас будет открыт въезд в Европу, и на востоке надо выстраивать границы", – заявил Турчинов во время молитвенного завтрака в Киеве, передает сайт телеканала "112. Украина".

По словам Турчинова, на востоке Украины нужно выстраивать границу, которая "защитит цивилизацию от агрессии РФ".

В октябре 2016 года спикер Верховной рады Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с Россией. Замглавы крупнейшей парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко тогда заявил, что фракция не будет голосовать за постановление о рекомендации кабмину отменить безвизовый режим с РФ. МИД Украины считает, что отмена безвизового режима с РФ – неправильный шаг, отметил он. Кроме того, в России находится большое количество украинцев, которые там работают, а введение визового режима сделает это невозможным.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в Раде делают различие между шапкозакидательской риторикой и реальными действиями.

"У Турчинова юмористическая украинская риторика: мол, освободим Донбасс, оккупируем Крым, построим стену и введем визовый режим. На уровне популизма это играет свою роль. Но на уровне реальной политики все прекрасно понимают, в том числе и в Верховной раде, которой нужно переизбираться, что 4 миллиона украинцев, работающих в России, явно не за них проголосуют на следующих выборах. Поэтому в Раде делают различие между шапкозакидательской риторикой и реальными действиями", – сказал Станислав Бышок.

По мнению политолога, Украина возложила на себя роль, которую не оценят в Европе.

"Это такая смешная сказка и магическое мышление. Как будто так называемая "русская пропаганда", о которой говорят на Западе, проникает через границу в виде туристов. То есть это не имеет никакого отношения к защите Европы и к той роли, которую Украина решила на себя взять", – отметил политолог.

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