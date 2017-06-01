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С.Донской: люди сами заинтересованы в улучшении экологической обстановки

13:0401.06.2017
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© РИА Новости / Александр НатрускинПерейти в фотобанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 мая 2017Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 мая 2017
© РИА Новости / Александр Натрускин
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В Санкт-Петербурге стартовал XXI-й Петербургский международный экономический форум. В интервью радио Sputnik в рамках ПМЭФ министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской рассказал о первых результатах "Года экологии в России".

В северной столице России начал свою работу XXI-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), информационным партнером которого выступает Международное информационное агентство "Россия сегодня". Главной темой форума в этом году станут поиски нового "баланса в глобальной экономике". В форуме примут участие представители бизнеса, власти и экспертного сообщества. Также на повестку вынесены: переход на альтернативные источники энергии, вопросы инновации и IT, отношения России и Индии, российско-сербские связи. Ожидается, что форум посетят более десяти тысяч человек. Планируется подписание договоренностей на высшем уровне.

2 июня в рамках форума пройдет панельная сессия "Россия в глобальной зеленой политике: вынужденное участие или перспективы для развития". Участники обсудят, как бороться с изменением климата и снизить воздействие на окружающую среду. 

По окончании сессии состоится закладка памятной аллеи ПМЭФ-2017, которая станет символом внимания к вопросам экологии, климата и бережного отношения к лесу. В мероприятии примут участие заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и глава Минприроды России Сергей Донской.

Кроме того, 3 июня в рамках форума планируется акция "Чистый пляж". В ходе нее состоятся учения по устранению последствий нефтеразлива и уборке на пляже. 

В интервью радио Sputnik в рамках ПМЭФ глава Минприроды России Сергей Донской рассказал о первых результатах "Года экологии в России".

"Многие регионы, бизнес, органы власти, граждане участвуют не за "галочку", а в конкретных действиях. Можно говорить и о больших мероприятиях в виде субботников, посадки леса, уборки территории, участия в различных акциях эколого-просветительского направления. На самом деле активность очень высокая. Даже не ожидали, что у людей будет такой интерес. Люди сами заинтересованы в том, чтобы экологическая обстановка вокруг тех мест, где они находятся, улучшалась. И руководство страны предпринимает для этого действия. И в целом мы перешли от обсуждения к конкретным делам, к конкретным результатам", – сказал Сергей Донской.

Он отметил, что параллельно с "Годом экологии в России" проходит "Год особо охраняемых природных территорий". По словам министра, это имеет очень серьезное значение.

""Год экологии" проходит у нас вместе с "Годом особо охраняемых природных территорий" (ООПТ). Это тоже для нас очень важное событие. Оно имеет очень серьезное значение для развития всей системы особо охраняемых территорий: заповедников, национальных парков, заказников. В этом году у нас особое задание – семь особо охраняемых природных территорий, одну уже создали в Ульяновской области. И еще на подходе несколько подобных национальных парков, заповедников, которые в этом году мы должны создать. Мы не концентрируемся на одном только каком-то регионе, потому что мы понимаем, что в каждом регионе есть уникальные природные объекты, и они важны с точки зрения их сохранения. Сохранения их именно в том состоянии, в котором мы сейчас их принимаем. И сохраняем для будущего", – отметил Сергей Донской.

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