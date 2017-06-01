М.Захарова: никакой "игры РФ в одни ворота" во время выборов в США не было

В северной столице России стартовал XXI-й Петербургский международный экономический форум. В интервью радио Sputnik в рамках ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала последние события в мире в контексте отношения Запада к РФ.

В северной столице России 1-3 июня проходит XXI-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью радио Sputnik в рамках ПМЭФ ответила на вопросы, касающиеся последних мировых событий в контексте отношения к России. В частности она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о планах администрации Дональда Трампа вернуть России дипломатическую собственность в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

По словам Марии Захаровой, американские власти не имели права предпринимать подобные шаги в отношении РФ.

"Это абсолютно незаконное действие. Администрация Обамы вообще многое себе позволяла, что находилось, в принципе, вне закона – и не только в отношении России, но и в отношении всего мира. Это была месть. Вспомните, как все это происходило: последние дни декабря, последние, можно сказать, часы дееспособности (предыдущей) администрации США, когда они еще могут что-то подписывать, и вдруг наше посольство получает уведомление о необходимости срочной эвакуации всего дипкорпуса. Дано было меньше суток, и помимо всего прочего объявлялось о высылке 30 российских дипломатов тоже в течение пары дней… Своими действиями американцы показали, что ничего святого для них нет. И даже собственность может подлежать некоему изъятию – незаконному, без решения суда. Второй момент – это дипломатическая неприкосновенность. Эти объекты имеют дипломатический иммунитет. Ни одна администрация до "революционера" Обамы никаких вопросов относительно статуса этих объектов не задавала. Третий момент – это вопросы безопасности… Это абсолютно беспрецедентная ситуация. Речь идет ни о каком-то простом государстве, речь идет о крупном, демократическом государстве, о правовом государстве, в основе которого заложена неприкосновенность частной собственности", – сказала Мария Захарова.

Она также прокомментировала высылку российских дипломатов из других стран. По ее словам, подобная практика не является чем-то экстраординарным.

"Знаете, здесь хочу вам раскрыть "военную тайну". Я считаю, что на базе Sputnik это можно сделать без последствий. Взаимный так называемый обмен, размен (у специалистов и экспертов есть свои названия для этих вещей), высылка сотрудников происходит достаточно регулярно по всему миру не только в контексте России, и о большинстве случаев просто неизвестно. Потому что это такие технические моменты, которые и решаются "без шума и пыли". По известным причинам у страны или стороны есть подозрения или неопровержимые факты, либо просто желание выслать того или иного сотрудника дипломатической миссии какого-либо государства. И такие размены происходят и имеют чисто технологическую подоплеку. Потом происходит взаимный зеркальный ответ", – отметила официальный представитель МИД РФ.

Вместе с тем она отметила, что применительно к России это приобретает определенный подтекст.

"Вопрос о том, придавать или не придавать это гласности, сейчас стоит вот в какой плоскости: все это делается под "фанфары", с определенной кампанией в тех или иных странах. Для чего это делается? Еще раз говорю, может, не каждый день, но каждый месяц высылаются дипломаты различных стран. Вопрос в том, что в отношении России все это придается гласности. Это все – часть информационной кампании относительно "руки Кремля", якобы российских попыток вмешаться во внутренние дела, в какие-то выборы и так далее. Нужна фактура, а нужной фактуры нет. То есть, когда люди спрашивают, а как конкретно Кремль, Москва вмешивались в какие-либо выборы, все молчат, никаких данных нет. И вот такой громкий жест (высылка российских дипломатов – ред.) призван показать публике, мол, вот она фактура. Вот, мол, разоблачена сеть", – сказала Мария Захарова.

Что касается высылки российских дипломатов из Молдавии, то, по мнению, официального представителя МИД РФ, молдавское правительство, по сути, сделало хуже только собственным гражданам.

"Людям, которые живут в Молдавии, ее гражданам нужно задать вопрос – что дает Россия Молдавии? Это возможность осуществлять трудовую миграцию, вести малый и средний бизнес, экономические и хозяйственные связи и т.д. Кому в Молдавии от этого странного жеста и шага правительства этой страны стало легче вести бизнес, быстрее получать визы? Что это? Ведь правительство любой страны занимается тем, что так или иначе выстраивает внешнюю политику в интересах государства. А что этот шаг дал Молдавии? Есть крупные страны, в которых очень разветвленная сеть загранучреждений, большое количество дипломатов, и, может быть, где-то (хотя сильно сомневаюсь) главе государства могут не докладывать о высылке дипломатов. Но, это точно не случай Молдавии и России, потому что являясь естественными партнерами и только осуществив контакты на высшем уровне, предпринять такие шаги, даже не уведомив главу государства – это плюнуть в лицо своей же собственной стране", – отметила Мария Захарова.

Она также коснулась темы избрания Дональда Трампа президентом США, подчеркнув, что это было выбором американского народа, и все обвинения в адрес России во "вмешательстве" в американские выборы – абсолютно беспочвенны.

"Не было официальных заявлений, но были комментарии российской стороны. Реакция российской стороны до выборов, во время выборов и после выборов в США. Во время выборов мы не поддерживали ни одного, ни второго (кандидата), сказали, что это выбор американского народа. И после выборов мы сказали, что это выбор американского народа. И вот эти завышенные ожидания – обращаюсь ко многим политическим экспертам, которые говорили, что сейчас все наладится, – будьте с ними осторожны, потому что выбран не пророссийский президент, а проамериканский. Он (Дональд Трамп) – абсолютно стопроцентный американский президент. Меня несколько раз спрашивали: "Вы же рады, что пришел Трамп?". Это же совершенно неправильная постановка вопроса… Была колоссальная усталость от того, что предыдущая администрация делала и совершала шаги, поступки и действия, которые были сознательно направлены на развал двусторонних отношений. И вот, конечно, усталость накопилась и, безусловно, было желание не мнимой "перезагрузки", которая в реальности обернулась в "перегрузку", а какой-то действительно конструктивной работы. Но никаких завышенных ожиданий, никакой поддержки того или иного кандидата или игры в какие-то вороты не было", – заключила Мария Захарова.

Аудиоверсия интервью будет опубликована позднее:

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