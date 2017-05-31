Мнение о "штурме" облсоветов на Украине: власть в очередной раз "прогнется"

Депутат Верховной рады, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил, что активисты партии готовы штурмовать областные советы по всей Украине и требовать амнистии для бывших участников так называемой АТО.
"Мы хотим создать давление, показать, что эти вещи поддерживает каждый регион. Мы будем приходить в другие облрады, будем продолжать это делать и надеемся на понимание", – сказал Андрей Билецкий в эфире украинского телеканала "Эспрессо.TV".
Во вторник интернет-издание Zaxid.net сообщило, что радикалы ворвались в сессионный зал Львовского областного совета, требуя амнистии для бывших участников военной операции в Донбассе.
В эфире радио Sputnik член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш выразил мнение, что на Украине возможен националистический переворот.
"Это давно назревающий процесс. На Украине завершился процесс понижения уровня жизни населения. И начался процесс сокращения олигархов по той простой причине, что ресурсов все равно на всех не хватает. Это примет формат, когда на какой-то момент останется один наиболее крупный олигарх, и вряд ли это будет Петр Порошенко. С большой вероятностью это может сопровождаться правым националистическим переворотом. Другой вопрос, что этот переворот установит тоже недолгосрочный режим, и, скорее всего, после этого последует левый переворот", – сказал Кирилл Коктыш.
Эксперт добавил, что украинские националисты выбрали уже опробованные способы воздействия на власть.
"Выступления правых и давление на (президента Украины) Петра Порошенко с тем, чтобы власть "прогнулась" – это вполне "благодарная" стратегия. До сих пор она срабатывала. В общем-то, есть основания полагать, что если правые националисты начнут штурмовать облсоветы, то, скорее всего, власть в очередной раз "прогнется" под них", – заключил Кирилл Коктыш.
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