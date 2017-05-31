Мнение о "штурме" облсоветов на Украине: власть в очередной раз "прогнется"

Лидер украинской партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил, что его сторонники готовы штурмовать облсоветы. В эфире радио Sputnik политолог Кирилл Коктыш высказал мнение, что националисты выбрали "верную стратегию".

Депутат Верховной рады, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил, что активисты партии готовы штурмовать областные советы по всей Украине и требовать амнистии для бывших участников так называемой АТО.

"Мы хотим создать давление, показать, что эти вещи поддерживает каждый регион. Мы будем приходить в другие облрады, будем продолжать это делать и надеемся на понимание", – сказал Андрей Билецкий в эфире украинского телеканала "Эспрессо.TV".

Во вторник интернет-издание Zaxid.net сообщило, что радикалы ворвались в сессионный зал Львовского областного совета, требуя амнистии для бывших участников военной операции в Донбассе.

В эфире радио Sputnik член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш выразил мнение, что на Украине возможен националистический переворот.

"Это давно назревающий процесс. На Украине завершился процесс понижения уровня жизни населения. И начался процесс сокращения олигархов по той простой причине, что ресурсов все равно на всех не хватает. Это примет формат, когда на какой-то момент останется один наиболее крупный олигарх, и вряд ли это будет Петр Порошенко. С большой вероятностью это может сопровождаться правым националистическим переворотом. Другой вопрос, что этот переворот установит тоже недолгосрочный режим, и, скорее всего, после этого последует левый переворот", – сказал Кирилл Коктыш.

Эксперт добавил, что украинские националисты выбрали уже опробованные способы воздействия на власть.

"Выступления правых и давление на (президента Украины) Петра Порошенко с тем, чтобы власть "прогнулась" – это вполне "благодарная" стратегия. До сих пор она срабатывала. В общем-то, есть основания полагать, что если правые националисты начнут штурмовать облсоветы, то, скорее всего, власть в очередной раз "прогнется" под них", – заключил Кирилл Коктыш.

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