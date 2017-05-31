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Военный политолог: Турция и НАТО все больше отдаляются друг от друга

14:3731.05.2017
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© AFP 2017 / Virginia MayoВозле штаб-квартиры НАТО в БрюсселеВозле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AFP 2017 / Virginia Mayo
СМИ сообщили о нежелании Германии проводить саммит НАТО в Турции. Военный политолог Александр Перенджиев связывает это с расколом внутри альянса. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Некоторые страны-члены НАТО во главе с Германией выступили против проведения саммита альянса в Стамбуле в 2018 году, сообщает Welt.

Предложение о встрече 28 государств-членов альянса в турецкой столице поступило от президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в прошлом году. Официальное решение принято не было, но предполагалось, что отклонять приглашение не станут. Однако теперь происходит резкая смена курса, отмечает издание.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО. 8 июля 2016
© AP Photo / Alik Keplicz
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"Мы не хотим укреплять позиции Турции на международной арене и создавать впечатление, будто НАТО поддерживает внутреннюю политику турецкого правительства", – пояснили газете высокопоставленные источники в дипломатических кругах.

Германия, Франция, Нидерланды и Дания выступили за проведение саммита в новой штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Их поддержали 18 стран-членов альянса, а также Канада, добавляет Welt.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что речь идет о продолжающемся расколе внутри НАТО. 

"Турция изначально была "раскольником". Вспомним лето 2016 года, попытку госпереворота в Турции. Уже тогда это стало клином между Турцией и НАТО, поскольку выяснилось, что не только США, но и руководство НАТО имело к этому определенное отношение. Возникло напряжение вокруг "Инджирлик" – военной базы НАТО в Турции. В дальнейшем эскалация разрасталась, и, в принципе, она никуда не ушла, а продвигается дальше. Мы видим, что Турция стремится сотрудничать по основным вопросам уже не с НАТО, а с Россией. Взять, например, борьбу с терроризмом. Турция пытается наладить и военно-техническое сотрудничество с Россией, уже речь пошла о закупке наших С-400. Это говорит о том, что Турция все больше отдаляется от НАТО, а НАТО отдаляется от Турции. Думаю, что и этот момент – отказ от проведения саммита альянса в Стамбуле – будет способствовать расколу между Турцией и НАТО", – сказал Александр Перенджиев.

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