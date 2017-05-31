Военный политолог: Турция и НАТО все больше отдаляются друг от друга

СМИ сообщили о нежелании Германии проводить саммит НАТО в Турции. Военный политолог Александр Перенджиев связывает это с расколом внутри альянса. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Некоторые страны-члены НАТО во главе с Германией выступили против проведения саммита альянса в Стамбуле в 2018 году, сообщает Welt.

Предложение о встрече 28 государств-членов альянса в турецкой столице поступило от президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в прошлом году. Официальное решение принято не было, но предполагалось, что отклонять приглашение не станут. Однако теперь происходит резкая смена курса, отмечает издание.

"Мы не хотим укреплять позиции Турции на международной арене и создавать впечатление, будто НАТО поддерживает внутреннюю политику турецкого правительства", – пояснили газете высокопоставленные источники в дипломатических кругах.

Германия, Франция, Нидерланды и Дания выступили за проведение саммита в новой штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Их поддержали 18 стран-членов альянса, а также Канада, добавляет Welt.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что речь идет о продолжающемся расколе внутри НАТО.

"Турция изначально была "раскольником". Вспомним лето 2016 года, попытку госпереворота в Турции. Уже тогда это стало клином между Турцией и НАТО, поскольку выяснилось, что не только США, но и руководство НАТО имело к этому определенное отношение. Возникло напряжение вокруг "Инджирлик" – военной базы НАТО в Турции. В дальнейшем эскалация разрасталась, и, в принципе, она никуда не ушла, а продвигается дальше. Мы видим, что Турция стремится сотрудничать по основным вопросам уже не с НАТО, а с Россией. Взять, например, борьбу с терроризмом. Турция пытается наладить и военно-техническое сотрудничество с Россией, уже речь пошла о закупке наших С-400. Это говорит о том, что Турция все больше отдаляется от НАТО, а НАТО отдаляется от Турции. Думаю, что и этот момент – отказ от проведения саммита альянса в Стамбуле – будет способствовать расколу между Турцией и НАТО", – сказал Александр Перенджиев.

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