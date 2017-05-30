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Эксперт о словах немецких политиков о США: в Европе хотят определенности

09:3030.05.2017
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© AFP 2017 / Tobias SchwartzКанцлер Германии Ангела Меркель и вице-канцлер Зигмар Габриэль. Архивное фотоКанцлер Германии Ангела Меркель и вице-канцлер Зигмар Габриэль. Архивное фото
© AFP 2017 / Tobias Schwartz
США лишились статуса мирового лидера, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль, а канцлер Ангела Меркель призвала европейцев "взять судьбу в свои руки". Эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления.

 Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа, заявив, что Соединенные Штаты утратили статус ведущей державы западного мира. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

Глава МИД ФРГ указал на "несостоятельность США как важнейшей державы" в западном "сообществе ценностей" и призвал противодействовать политике Белого дома. По его мнению, нынешний изоляционистский курс Вашингтона негативно влияет на ситуацию в мире. Габриэль подчеркнул, что с приходом президента США Дональда Трампа соотношение сил на международное арене изменилось. "Запад стал немного меньше", отметил он.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европа больше не может полагаться на других, а странам ЕС следует "взять судьбу в свои руки".

Немецкие СМИ связали высказывания Меркель с неудовлетворительными итогами переговоров между германской и американской делегациями на саммите G7 в Италии.

Эксперт-международник, доцент Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik высказал мнение, что заявления немецких политиков связаны с неопределенностью внешнеполитического курса США.

"Это связано с тем, что с американской политикой нет никакой определенности. (Дональд) Трамп уже достаточное время находится у власти, но в высших кулуарах Вашингтона до сих пор не принято никаких решений о том, какой будет внешняя политика. Там продолжается борьба с Трампом, попытки заставить его вести тот внешнеполитический курс, который вели его предшественники. Трамп пока не сдается. Но никакой определенности нет. Поэтому подобные заявления Зигмара Габриэля и Ангелы Меркель призваны стимулировать Вашингтон к скорейшему занятию более-менее предсказуемой позиции для партнеров", —  сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

Кроме того, отметил он, необходимо учитывать, что свои заявления Ангела Меркель делает в период своей предвыборной кампании.

"Ей было выгодно себя позиционировать как лидера Европы — мол, США теперь уже не являются безусловным другом европейцев, как прежде. И теперь только Германия, по мнению Ангелы Меркель, может сплотить всю Европу и быть ее лидером", — считает Дмитрий Офицеров-Бельский.

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