Мнение: Франция попытается стать "мостом" между Россией и Западом

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что без диалога с РФ работать по важнейшим вопросам нельзя. Политолог Павел Святенков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Макрон попытается восстановить особые связи между Францией и Россией.

Французский лидер Эммануэль Макрон по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что без диалога с Россией работать по важнейшим вопросам нельзя. Макрон сообщил, что на переговорах был затронут ряд вопросов, в том числе была обсуждена ситуация в Сирии, где, по его словам, приоритетом является борьба с террористами ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ). По словам президента Франции, нужно искать политическое решение, которое помогло бы восстановить мир в этой стране.

Макрон подчеркнул, что Франция заинтересована в интенсификации сотрудничества с Россией. "Что касается двухсторонних отношений, я хотел бы, чтобы мы продолжали эти отношения и интенсифицировали их", – сказал он.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что в центре внимания на переговорах были двусторонние отношения России и Франции, что он и его коллега говорили о "проблемных точках в мире и пытались найти общность подходов".

В понедельник президент РФ прибыл в Версаль для переговоров по приглашению французского коллеги. Переговоры двух лидеров продолжались 2 часа 50 минут. Они проходили в закрытом режиме без прессы.

В эфире радио Sputnik политолог Павел Святенков высказал мнение, что для Франции важно развивать отношения с Россией, чтобы сохранить статус влиятельной державы не только в Европе, но и в мире.

"Для Франции важно наладить контакты с Россией. Дело в том, что в условиях выхода Великобритании из Евросоюза происходит резкое усиление Германии в рамках ЕС. А она и так пользуется огромным влиянием в последние годы, в сущности став определяющей силой в рамках этого союза. Думаю, Франция чувствует, что она может превратиться в подчиненную страну, утратить свой великодержавный статус. А для того, чтобы этому противостоять, ей нужно все-таки наладить традиционные связи с Россией, потому что еще с конца XIX века Франция против сильной Германии опиралась на дружбу с нашей страной", – считает Павел Святенков.

Он полагает, что при Эммануэле Макроне Франция может попытаться занять место привилегированного посредника в диалоге между Россией и Западом.

"Макрон будет предлагать свои услуги посредника, "моста" между Россией и Западом именно потому, что Франция чувствует, что она утратила когда-то огромное дипломатическое влияние. Она постепенно скатывается на позицию второразрядной державы. А в условиях, когда Германия и Меркель фактически отказались от репутации "заступника России" перед лицом Запада и ЕС, может быть, Франция предложит свои услуги в этом направлении", – предположил Павел Святенков.

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