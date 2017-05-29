Политолог об обысках СБУ в офисах "Яндекса": мы знаем, откуда "ноги растут"

В офисах "Яндекса" в Киеве и Одессе проходят обыски. По данным СБУ, обыски проходят по делу о госизмене. Политолог Александр Дудчак считает действия киевских властей нелогичными. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

В офисы "Яндекса" в Киеве и Одессе пришли представители Службы безопасности Украины, сообщила российская компания.

"К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию", – говорится в сообщении компании.

По данным СБУ, обыски проходят по делу о государственной измене.

"СБУ действительно проводит обыски в офисах дочерней структуры российской компании "Яндекс" в Киеве и Одессе. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Детали позже, следите за сайтом Службы безопасности Украины", – написала пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская в Facebook.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль пока не располагает информацией о происходящем, "сначала нужно понять, с чем это связано, что это за следственные или проверочные действия".

Украина с 17 мая в рамках расширения антироссийских санкций ввела запрет на доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.

Политолог Александр Дудчак считает, что Киев в очередной раз демонстрирует, что в его действиях абсолютно нет логики.

"Забавно. Что по этому поводу можно сказать… Я так понимаю, что они ("Яндекс" и другие российские ресурсы) работали в соответствие со всеми правилами и законами, платили деньги в бюджет Украины. И вообще вряд ли можно приписать иностранной компании государственную измену. Но мы знаем, откуда "ноги растут", почему они так заявляют: один из официальных лиц на Украине (руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров – ред.) заявил, что надо "Яндекс.Карты" запретить, потому что по ним придут танки на Украину. Я думаю, что это просто очередной повод заявить, что, мол, вот российские компании занимаются деятельностью, которая противоречит интересам Украины. У всех подобных заявлений отсутствует и здравый смысл, и вообще какая-то логика, есть просто пиар", – сказал Александр Дудчак в эфире радио Sputnik.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!