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Мнение в НАТО упрекнули Польшу в "халявке" – и она "щелкнула каблуком"

18:1726.05.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкТанк PT-91 ТвардыТанк PT-91 Тварды
© РИА Новости / Стрингер
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Польша будет обучать техников из Ирака ремонтировать вооружение российского производства, заявляют в Варшаве. Военный обозреватель Виктор Баранец в эфире радио Sputnik выразил мнение, что речь, скорее, идет о технике советского образца.

Польша будет обучать иракских техников ремонту вооружения российского производства, заявил министр обороны страны Антони Мачеревич после окончания саммита НАТО в Брюсселе.

По его словам, Польша станет основным государством "в миссии по обучению иракских техников, которые ремонтируют российскую технику".

"Это будет команда не только из поляков, но мы будем там играть ведущую роль", – сказал Мачеревич. Он отметил, что обучение будет проходить в Польше и в Ираке. "Много образовательных действий будет в Польше", – добавил министр. 

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что у Польши накопился большой опыт по обслуживанию техники советского образца. 

"В свое время польская армия была очень серьезно оснащена советским оружием. После распада Советского Союза именно Польша стала главной "ремонтной базой" оружия советского производства. К ней за технической помощью обращались из Румынии, Венгрии и Болгарии – стран Варшавского договора, которые "перескочили" в НАТО. Поэтому у Польши накопился немалый опыт по ремонту советского военного "старья"", – сказал Виктор Баранец.

Именно это оружие преобладает в иракской армии, продолжил военный обозреватель, и именно его придется ремонтировать.

"Иракская армия 10 лет назад была фактически на 80% оснащена старыми советскими боевыми системами, начиная с пистолетов и заканчивая БТР, артиллеристскими системами и даже военными катерами. Исходя из этого, Польше дана задача этот очень серьезно потрепанный во время многолетней войны в Ираке хлам подремонтировать, дотянув до окончательных сроков эксплуатации", – отметил Виктор Баранец. 

По его словам, Польша в данном случае выполняет "заказ НАТО".

"На саммите НАТО Польше был высказан упрек за то, что она не выплачивает в натовскую казну положенные два процента от ВВП, что она пытается существовать в НАТО "на халявку". Поэтому Польше было предложено взять часть технических программ на себя. Польша, щелкнув каблуком, тут же отреагировала: мол, мы готовы предоставить своих специалистов, чтобы они учили иракцев ремонтировать боевую технику", – сказал Виктор Баранец.

При этом, по его словам, Варшава будет делать это не бесплатно. 

"Польша и здесь изловчилась – потребует у Ирака деньги за эти ремонтные услуги, обучение специалистов и за поставки запасных частей", – считает военный эксперт.

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