Мнение: в США хотят сделать невозможным восстановление сотрудничества с РФ

В палату представителей США внесен законопроект о создании фонда противодействия влиянию РФ. Это станет преградой для восстановления сотрудничества между странами, но на это и сделан расчет, сказал в эфире радио Sputnik политолог Никита Данюк.

Американский конгрессмен Салюд Карбахаль внес в палату представителей законопроект о создании фонда противодействия влиянию России, сообщают СМИ. Отмечается, что для этой борьбы политик предлагает выделить не менее 100 млн долларов.

Согласно проекту конгрессмена под названием RISK Act, госдепартамент должен провести масштабное расследование "подрывной деятельности Москвы", по итогам которого ведомство представит доклад.

В проекте, в частности, говорится, что в настоящее время Кремль "использует целый спектр мер военного, экономического, информационного и разведывательного характера, стремясь ослабить американские демократические институты", а также "расколоть Европу изнутри".

По мнению политолога, заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, эта инициатива направлена на то, чтобы сделать невозможным восстановление сотрудничества США с Россией, к которому стремится президент Дональд Трамп.

"Мне кажется, что эта инициатива связана с попытками оппонентов Дональда Трампа связать его по рукам и ногам, сделав невозможным потенциальное восстановление конструктивных отношений и сотрудничества с Россией. Тема России удивительным образом является "краеугольным камнем" не только во внешней политике США, но и во внутренней политике, и любые попытки упоминания о России в контексте Дональда Трампа, его политических инициатив моментально разыгрываются его оппонентами. Мы видим, что в Штатах сложился очень обширный и очень влиятельный антироссийский консенсус. И для того, чтобы закрепить его на официальном уровне, на законодательном уровне, и появляются такие инициативы. Теперь будут пытаться на официальном уровне доказывать, что Россия якобы предпринимает попытки вбить клин между США и Европой, чтобы влиять на их политические процессы, в том числе на выборы", – сказал Никита Данюк в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Трамп будет вынужден поддержать законопроект.

"Мне кажется, что эта инициатива связана еще и с тем, чтобы поставить Трампа в неловкое положение. С учетом ситуации, которая сложилась в истеблишменте Америки, Дональд Трамп не может не подписать этой инициативы, не одобрить этот законопроект, потому что в очередной раз будет поднята волна о том, что Трамп "связан с Кремлем"", – считает политолог.

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