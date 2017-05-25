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Политолог: европейцев больше не устраивает "американская оккупация"

14:2425.05.2017
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© Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos/Gertrud ZachАмериканские военные во время учений в ГерманииАмериканские военные во время учений в Германии
© Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos/Gertrud Zach
По данным опроса "Sputnik.Мнения", европейцы уже не так безоговорочно доверяют заявлениям НАТО о возможном вторжении РФ в Польшу и страны Балтии. Политолог Валерий Коровин поделился с радио Sputnik своим мнением о том, с чем это может быть связано.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного в преддверии саммита НАТО в Брюсселе старейшей французской компанией, занимающейся изучением общественного мнения, IFop по заказу агентства и радио Sputnik, итальянцы, немцы и французы не доверяют заявлениям НАТО о возможности российского вторжения в Польшу и страны Балтии, в то время как британцы и американцы придерживаются иной точки зрения.

Стопка журналов
© Fotolia / Federico Rostagno
Столько стараний, а все зря: европейцы не верят в российскую угрозу

Большинство опрошенных в Италии и Германии (69% и 60% соответственно) и почти половина французов (47%) не верят в то, что у России есть планы по захвату Польши и Прибалтики. Такое мнение разделяют в основном представители старшего поколения с высоким уровнем образования.

В Великобритании и США, напротив, хорошо образованные люди не исключают вторжения России в Восточную Европу. С таким утверждением согласились 43% британцев и 55% американцев, главным образом демократов.

Cаммит стран G7
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В исследовании участвовали 4 005 респондентов. Опрос проводился 21-27 апреля. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет плюс-минус 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты России, политолог Валерий Коровин считает, что для НАТО мнимая "российская угроза" – единственный способ оправдать свое существование и присутствие в Европе. 

""Российская угроза" и миф о российском вторжении в Европу является последним консолидирующим элементом, обосновывающим присутствие НАТО в Европе и американской оккупации Европы в целом. Без этого не очень понятно, зачем там нужна американская "военщина", зачем нужны усилия по мобилизации европейского общества и его экономическое напряжение, обеспечивающее присутствие там НАТО и американских войск и военных баз. Без "российской угрозы" это присутствие теряет смысл. Но на самом деле именно Запад является источником агрессии против России на протяжении многих столетий", – сказал Валерий Коровин в эфире радио Sputnik.

Однако, по его мнению, образованные европейцы понимают, что реальность отличается от того, что им навязывает руководство их стран.

"Любой человек, который может анализировать исторические процессы прежних эпох, понимает, что всякий раз Россия является государством, которое восстанавливает баланс безопасности в Европе, а то и освобождает Европу от того или иного диктатора, который порабощает европейские народы. Элементарная образованность дает понять, что все совершенно не так обстоит, как нынешние европейские элиты пытаются навязать жителям Европы, что их, обычных людей, погружают в некое зазеркалье, в перевернутый мир, насаждая противоречащие всякой логике и здравому смыслу концепты и модели существования самой Европы", – считает Валерий Коровин.

По его мнению, среди жителей европейских стран нарастает неприятие такой политики.  

"Это состояние европейцев явно не устраивает. Поэтому нарастает неприятие американской оккупационной политики и американского влияния, воспринимающего Европу, как американскую колонию и объект для эксплуатации. Общество все больше отторгает американское, натовское присутствие, либо тревожно относится к подготовке очередной "агрессии" Запада и НАТО против России", – заключил политолог.

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