Военный летчик об инциденте в небе Сирии: сопровождение – это не перехват

В США заявили о перехвате в Сирии самолета коалиции российским истребителем. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов в эфире радио Sputnik разъяснил, можно ли этот инцидент считать перехватом.

Командующий ВВС Центрального командования США (CENTCOM) генерал-лейтенант Джеффри Харригиан заявил о том, что российский самолет в Сирии выполнил перехват самолета-заправщика коалиции во главе с США.

"Это был истребитель, который взаимодействовал с одним из наших (самолетов) заправщиков… Не помню, был ли это Су-30 или Су-35", – сказал Харригиан на брифинге в среду, не уточнив, где именно и когда произошел инцидент.

"Это был перехват, который я бы охарактеризовал как непрофессиональный. Мы обсудили это с ними (РФ – ред.) и они потом признали это", – добавил генерал.

Военные США традиционно называют опасное, по их мнению, сближение самолетов "непрофессиональным и небезопасным".

Однако в целом, по словам американского генерала, никаких других инцидентов между военными зафиксировано не было.

Заслуженный военный летчик России, заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама" Владимир Попов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Перехват – это значит, что самолет должны были или принудить к посадке, или вытеснить из зоны действия, или сбить. Вот это перехват. Все остальное – это просто сопровождение. Кроме того, нужно учитывать, где шел самолет. Коалиция работает на востоке Сирии, а все, что западнее – это наша зона ответственности. Скорее всего, мы идентифицировали этот самолет, мы должны были знать, что он делает", – сказал Владимир Попов.

По его мнению, не хватает координации и контроля не только по авиаударам, но и по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии.

"Координация должна быть, но не обязана, поэтому и возникают проблемы. Мы давно предлагали: давайте, будет наш представитель в центре управления коалиционными силами. Но нет, не дали согласия. Дали только телефонные линии связи. И был случай, когда мы пытались узнать информацию о группе самолетов, но якобы полковника из Пентагона не оказалось на месте. Потом были объяснения, но удар они уже совершили. Вот о чем идет речь – нет обязательного контроля", – отметил Владимир Попов.

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