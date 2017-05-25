Сенатор: от запрета поездов в Россию Украине лучше не станет

По данным СМИ, Украина планирует прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией. В Киеве заявляют, что сейчас этот вопрос не рассматривается. Сенатор Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik оценил возможные последствия подобного шага.

Украина с 1 июля планирует прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Киеве.

По словам источника, близкого к правительству Украины, предлогом для этого станет нежелание РЖД "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины". Сейчас из Донецка в Таганрог курсирует электричка, цена билета составляет 17 рублей.

"Планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве. Впрочем, украинские собеседники "Коммерсанта" настаивают: решение "активно лоббируют" секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, жесткую позицию которых в последнее время все чаще поддерживает президент Петр Порошенко", – отмечается в статье газеты.

Позже в четверг министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что кабмин сейчас не рассматривает вопрос прекращения железнодорожного пассажирского сообщения с Россией. В то же время он добавил, что любое сообщение с РФ, по его мнению, следовало давно прекратить, как это было сделано с авиаперевозками в 2015 году.

В эфире радио Sputnik первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров выразил мнение, что если такое решение будет принято, Украина потеряет очень многое, прежде всего, в экономическом плане.

"Такое впечатление, что политикой в Киеве занимаются одни люди, а экономикой – совершенно другие. К сожалению, политики часто берут верх, реально не понимая последствий своих шагов. Отрезая Россию от железных дорог, Украина потеряет очень многое. Я уже не говорю о коммуникациях между городами, о переездах украинцев, которые в России работают. Лучше от этого Украине не станет, и денег в ее бюджете не прибавится. Кажется, что голову сорвало у некоторых киевских политиков. Они готовы все сделать, чтобы "нагадить" Москве, не просчитывая последствий таких шагов", – сказал Владимир Джабаров.

Он добавил, что еще более неразумным является желание Киева перейти на европейскую железнодорожную колею. О таких планах накануне сообщили украинские СМИ.

"Для меня вообще дикость – как удастся Украине перейти на узкую европейскую колею. Они вообще понимают, какие затраты им предстоят? Я уже не говорю о подвижном составе. Все эти рельсы, шпалы придется переделывать. Ради чего? Ради того, чтобы показать, что с Россией они никак не связаны. Это вообще полная глупость", – заключил Владимир Джабаров.

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