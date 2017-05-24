Мнение: в интернете не место для людей "в балаклавах"

В Госдуму поступил законопроект, вносящий изменения в работу мессенджеров на территории РФ. Эксперт Андрей Масалович в эфире радио Sputnik выразил мнение, что суть инициативы депутатов – верная, но конкретные пути ее воплощения еще нужно обсудить.

Ряд депутатов нижней палаты парламента внесли в Госдуму законопроект, обязывающий мессенджеры идентифицировать своих пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия.

Авторы инициативы уточняют, что мессенджеры также должны создать возможность рассылки электронных сообщений по инициативе органов власти и ограничения передачи информации, которая распространяется с нарушением законодательства.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров, комментируя инициативу депутатов, заявил, что скептически относится к идентификации пользователей мессенджеров через sim-карты. Он пояснил, что сегодня в нарушение законодательства можно купить sim-карты без должной идентификации. Кроме того, по словам Никифорова, пакет антитеррористических законов Яровой и Озерова предполагают хранение трафика пользователей, и это тоже ставит под сомнение необходимость идентификации пользователей мессенджеров через sim-карты.

Президент консорциума "Инфорус", эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович в эфире радио Sputnik выразил мнение, что направленность инициативы депутатов – правильная, а вот конкретные пути ее воплощения еще нужно обсудить.

"В юности я считал, что свобода в интернете – это благо. Пока не заметил, что под словом "свобода" понимают безнаказанность, и сам встал на сторону тех, кто борется с анонимностью в интернете. Это как на улице, когда все вокруг веселые и открытые, а группа людей идет в балаклавах. Понятно, что стоило бы понять, кто они такие и зачем прячутся… Если конкретно об этом случае (инициативе депутатов – ред.), то это неуклюже. Идея неплохая, но сначала нужно все проработать", – сказал Андрей Масалович.

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