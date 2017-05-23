Олейник: дело Януковича попало к "ручному судье"

Защите экс-президента Украины Виктора Януковича отказали в переносе рассмотрения дела в другой суд. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik выразил мнение, что нынешним киевским властям важно, чтобы Янукович молчал.

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказал защите бывшего президента Виктора Януковича в переносе рассмотрения дела из Оболонского районного суда Киева в любой другой, сообщила во вторник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Ранее защита Януковича обратилась в Высший специализированный суд с просьбой перенести рассмотрение дела из Оболонского районного суда в любой другой, потому что, по мнению адвокатов, власти оказывают давление на судей.

"Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов Януковича об изменении подсудности уголовного производства против экс-президента В. Януковича", – написала Сарган в своем аккаунте в Twitter.

Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Оболонский районный суд 4 мая приступил к рассмотрению дела о госизмене Януковича.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник считает, что адвокаты Виктора Януковича имели полное право ходатайствовать о переносе дела в другой суд.

"Адвокаты зафиксировали факт вмешательства в автоматизированную систему распределения дел между судьями. Очень важно, кто будет рассматривать дело, поэтому существует закон, по которому распределение дел не проходит в ручном режиме, вся система автоматизирована. Здесь же дело попало тому судье, на которого в Генпрокуратуре есть компромат. Ведь им (нынешним украинским властям) очень важно, чтобы судья был ручным, тогда процесс происходит не в рамках суда, а управляется Генпрокуратурой, а точнее, администрацией (президента Петра) Порошенко. Они хотят, чтобы Янукович молчал. И сейчас адвокаты говорят, что для объективности надо перенести рассмотрение дела в другой суд", – сказал Владимир Олейник в эфире радио Sputnik.

В целом же, по его мнению, о справедливом суде на Украине говорить сейчас не приходится.

"Он (справедливый суд) был, была более или менее выстроенная система. Но за три года поломали все. Что такое люстрация? Это запрет на профессию. Убрали тех людей, которые подчинялись конституции, а оставили не самых лучших. Но Янукович должен использовать эту площадку для изобличения и обвинения. Разве Янукович не может дать показания о том, какие преступления совершал тот же Порошенко, будучи у него министром экономики? Пусть даст такие показания, и тогда это уже будет суд над Порошенко и над этой шайкой", – полагает украинский политик.

Во вторник на пресс-конференции глава правления неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparency International Хосе Угас заявил, что организация считает, что украинские правоохранители не расследуют должным образом дела о коррупции против бывшего президента Украины Виктора Януковича.

По мнению Владимира Олейника, TI должна задаться вопросом расследования дел о коррупции в отношении действующих властей, а не только в отношении их предшественников.

"Эта общественная организация должна беспокоиться, почему не расследуются уголовные дела и в отношении Порошенко. Ведь интересна история не предшественников, а тех, кто сегодня при власти", – заключил украинский политик.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.

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