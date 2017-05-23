Эксперт о теракте в Манчестере: Великобритании не усидеть на двух стульях

В Британии установлена личность смертника, совершившего теракт в Манчестере. Эксперт Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik отметил, что борьба с террором была бы эффективнее при более широком глобальном сотрудничестве в этой сфере.

Полиция Манчестера подтвердила арест одного подозреваемого в рамках расследования теракта в концертно-спортивном комплексе "Манчестер-арена".

"В отношении инцидента на "Манчестер-арене" мы можем подтвердить арест 23-летнего мужчины в Южном Манчестере", – говорится в заявлении.

Взрыв на стадионе "Манчестер-арена" прогремел вечером в понедельник: погибли 22 человека, еще 59 были доставлены в больницы.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что уже известно: взрывное устройство в Манчестере привел в действие смертник, и он был один. "Сейчас мы знаем, что террорист был один", – сказала Мэй журналистам по итогам заседания правительственного чрезвычайного комитета COBRA. Террорист активировал взрывное устройство возле одного из выходов со стадиона, уточнила она. Тереза Мэй рассказала также, что личность смертника установлена. В интересах следствия его имя не разглашается.

В эфире радио Sputnik член президиума общероссийской организации "Офицеры России" Андрей Головатюк выразил мнение, что теракты в западных странах являются, в том числе, следствием непоследовательной позиции этих стран в отношении международного терроризма.

"Великобритания, также как и США, страны НАТО, ведет политику двойных стандартов. Они хотят и решить вопрос по смещению (президента) Башара Асада в Сирии руками террористов, и в то же время пытаются сделать так, чтобы у них в стране было все хорошо и тихо. Но на двух стульях нельзя усидеть. Они должны определиться с позицией", – сказал Андрей Головатюк.

При этом эксперт высказал предположение, что пока ни Великобритания, ни Запад в целом не готовы к расширению международного антитеррористического сотрудничества, в том числе с Россией.

"Помните, как на прошлой неделе американские и британские СМИ озлобились на (президента США Дональда) Трампа за то, что тот якобы передал (главе МИД РФ Сергею) Лаврову информацию об ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ – ред.). Они Трампа, извините за выражение, чуть не разорвали за это. Как вы представляете, что спецслужбы будут взаимодействовать по этому вопросу? Поэтому на 100% уверен, что ни американские, ни английские, ни вообще западные спецслужбы не готовы к взаимодействию. И все наши призывы о том, что нам надо объединиться в борьбе с терроризмом, повисают в воздухе", – заключил Андрей Головатюк.

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