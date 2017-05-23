Политолог: у новых обвинений в адрес Трампа вполне конкретная цель

WP утверждает, что Дональд Трамп просил глав спецслужб США опровергнуть сообщения о связях его окружения с РФ. Политолог Дмитрий Абзалов в эфире радио Sputnik отметил, что обвинения в адрес президента США не случайно активизировались именно сейчас.

Президент США Дональд Трамп обращался к руководителям ведущих спецслужб страны с просьбой публично опровергнуть сообщения о якобы имевших место связях его окружения с Россией во время предвыборной кампании 2016 года, утверждает газета The Washington Post.

По данным издания, глава государства якобы просил директора национальной разведки Дэна Коутса и руководителя Агентства национальной безопасности Майкла Роджерса выпустить заявление, в котором бы говорилось об отсутствии доказательств подобных связей.

"Коутс и Роджерс отказались выполнить этот запрос, который оба сочли неприемлемым, как говорят два действующих и два бывших чиновника", – пишет газета. Как утверждает The Washington Post, заручиться поддержкой руководителей спецслужб президент якобы захотел на следующий день после того, как 20 марта бывший директор ФБР Джеймс Коми сообщил конгрессменам, что бюро расследует "влияние со стороны РФ" на избирательную кампанию Трампа.

В Белом доме изданию заявили, что не комментируют "беспочвенные обвинения, основанные на незаконных утечках анонимов".

Публикация The Washington Post стала очередной в серии статей, в которых действующий президент США прямо или косвенно обвиняется в попытках помешать расследованию "российского вмешательства" в выборы в США в 2016 году.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что кампания обвинений в адрес президента США не случайно активизировалась именно во время его первой зарубежной поездки.

"Основной задачей Трампа сейчас, вероятно, является противопоставить обвинениям альтернативную информационную повестку, связанную с внешней политикой. И на этом фоне американские СМИ пытаются "подогреть" тему, связанную с Российской Федерацией. Это обусловлено целым рядом аспектов, в том числе – попыткой нивелировать внешнеполитические договоренности президента США", – полагает Дмитрий Абзалов.

По его мнению, у противников Дональда Трампа в США есть и более конкретная цель.

"Кроме того, в этот вторник администрация США будет вносить в конгресс свой проект бюджета на новый финансовый год, который начнется осенью. И такие публикации – это, несомненно, попытка добиться раскола внутри республиканцев, которые составляют большинство в конгрессе. Известно, что многие из республиканцев достаточно нервно реагируют на все темы, связанные с Российской Федерацией. Достаточно, например, почитать заявления (сенатора Джона) Маккейна в отношении (министра иностранных дел РФ Сергея) Лаврова. Поэтому такие публикации – это еще и попытка сорвать внутриполитическую повестку Трампа, лишний раз вбрасывая тему "российского влияния" и таким образом снижая его возможности проведения через конгресс своего проекта бюджета", – полагает Дмитрий Абзалов.

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