Политолог: отмена военных грантов для Украины – в русле программы Трампа

Белый дом подтвердил отмену бесплатной военной помощи для Украины и ряда других стран. Однако политолог Леонид Гусев не исключает, что ситуация может измениться. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни подтвердил журналистам, что США намерены изменить принципы оказания военной помощи ряду стран с предоставления грантов на кредиты.

"Да, я могу подтвердить", – ответил он на вопрос журналиста, будут ли в новом бюджете военные гранты заменены кредитами для таких стран, как Вьетнам, Индонезия, Колумбия, Пакистан, Филиппины и Украина.

"Мы меняем пару иностранных военных программ с прямых грантов на кредиты. Вместо того, чтобы предоставить кому-то 100 млн долларов, мы можем предоставить им кредитные гарантии, и они в реальности смогут покупать больше вещей", – сказал он.

При этом он подчеркнул, что программы сохранены для Израиля и для Египта.

Ранее газета Wall Street Journal написала, что, в частности, Киев может потерять безвозмездную оборонную помощь Вашингтона. Как отмечало издание, мера, предусмотренная проектом бюджета администрации Трампа, может затронуть программы помощи на общую сумму примерно в миллиард долларов.

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, политолог Леонид Гусев считает, что решение отказаться от безвозмездной военной помощи, в частности Украине – в русле программы администрации Дональда Трампа. Однако он не исключил, что в реальности ситуация может сложиться иначе.

"Это идет в русле программы (президента США Дональда) Трампа. Но сейчас в США идут очень непростые процессы, связанные и с отношением к Трампу, и к тому, что он делает. На данном этапе ситуация такова, какова она есть, однако все, как говорится, возможно, и ситуация может измениться. То есть пока заявлять можно что угодно, а как будет развиваться ситуация окончательно, сказать сложно. Так как значительная часть сенаторов и конгрессменов все еще настроена на то, чтобы оказывать безвозмездную помощь Украине. Так что все будет зависеть от столкновений внутри самой администрации", – сказал Леонид Гусев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, открытым остается вопрос и о том, как к этому решению отнесутся союзники США в Европе.

"Совпадает ли мнение европейцев на этот счет, сказать сложно. Потому что США все время, несмотря на союзнические отношения с европейцами по НАТО и с Евросоюзом в целом, проводят свою политику как в экономической, так и в военной сфере. Поэтому здесь идет непосредственно их (США) решение, главным образом Трампа и его окружения", – отметил политолог.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!