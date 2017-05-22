Эксперт: у Китая есть "аргумент", к которому Пхеньян может прислушаться

По сообщениям СМИ, Китай попросил у США стодневную отсрочку для воздействия на КНДР. По мнению эксперта Евгения Зайцева, высказанному в эфире радио Sputnik, Пекину важно сохранить лидирующую роль в разрешении кризиса на Корейском полуострове.

По данным японской газеты "Асахи", Китай попросил у США стодневную отсрочку для экономического воздействия на Северную Корею. Об этом, утверждает газета, шла речь на переговорах президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в апреле.

По сведениям японских журналистов, на переговорах в апреле Вашингтон требовал более жестких мер в отношении КНДР, 90% оборота внешней торговли, которой занимает Китай. В противном случае США пригрозили ввести санкции в отношении китайских предприятий и финансовых институтов, которые работают с Пхеньяном. В ответ, как сообщается, Пекин попросил отсрочку в сто дней, за это время китайские власти намерены повлиять на Северную Корею.

Как отметил в эфире радио Sputnik руководитель Центра российско-китайских исследований массовых коммуникаций, журналистики и культуры факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Евгений Зайцев, от Китая можно ожидать попыток воздействия на КНДР по двум направлениям.

"Безусловно, Пекин не хочет терять свою лидирующую роль в разрешении этого кризиса, хочет проявить себя миротворцем. Реально, я думаю, он может пойти на следующие шаги. Помимо чисто увещевательных призывов и переговоров напрямую с северокорейскими лидерами, разъяснения им, что в данной ситуации, безусловно, нужно пойти на какие-то шаги, хотя бы формальные, Китай может оказать экономическое давление на Северную Корею. Известно, что экономика Северной Кореи, мягко выражаясь, не вполне справляется с теми проблемами, которые существуют в этой далеко не процветающей стране. И этот комплекс экономических проблем, которые Пекин может решить или не решить в интересах Северной Кореи – это аргумент, чтобы руководство страны прислушалось более внимательно к тем рекомендациям, которые дадут пекинские "старшие партнеры"", – считает Евгений Зайцев.

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