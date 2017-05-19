Политолог о петиции в Словакии по выходу из НАТО: в стране "поймали волну"

В Словакии идет сбор подписей за проведение референдума по выходу из НАТО. Под петицией подписались более 150 тысяч человек. Политолог Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это может стать прецедентом для других стран.

Парламентская партия "Котлеба – Народная партия "Наша Словакия"" инициировала сбор подписей под петицией, призывающей правительство организовать референдум по выходу из Североатлантического альянса. Под петицией уже подписались более 150 тысяч человек из необходимых 350 тысяч. Об этом со ссылкой на представителей партии пишут "Известия".

По данным газеты, недовольство альянсом в Словакии проявляется также на митингах, которые проходят по всей республике. Их цель – противостоять размещению иностранных военных баз и военнослужащих на территории страны.

Таким образом, Словакия может стать первой страной, которая в ближайшем будущем поднимет вопрос о выходе из НАТО. Для этого существуют все предпосылки, пишут "Известия": растущее количество протестов, инициативы парламентской оппозиции о референдуме.

Профессор Академии социального управления, политолог Анатолий Петренко считает, что партия "Котлеба – Народная партия "Наша Словакия"" подняла важный для жителей Словакии вопрос. Однако, по его мнению, с реализацией задуманного могут возникнуть проблемы.

"Важно не насколько сама партия популярна, а то, какой вопрос она подняла на обсуждение. Мне кажется, они "поймали волну", как говорят серфингисты. И главное, чтобы они не сейчас не "свалились", как начинающие серфингисты. А "свалиться" они могут по многим причинам. Я не исключаю, что сейчас начнут искать "российский след" в их действиях. И, конечно, обязательно найдут: мол, вот одна бабушка в Словакии сказала, что ей Россия заплатила денег, чтобы она проголосовала за выход из НАТО. И понеслось", – сказал Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в данной ситуации очень важно, что предпримут власти Словакии, если петиция наберет необходимое количество подписей.

"Нынешние лидеры страны покажут свое истинное лицо в том плане, какое решение они примут. С одной стороны, по конституции Словакии они обязаны принять решение в зависимости от результата этого миниреферендума, с другой стороны, как я понимаю, на лиц, которые в Словакии принимают решения, идет мощное давление натовских и пронатовских структур. То есть сейчас важно, насколько правительство Словакии прислушается к тому, что происходит сейчас. Ведь происходит историческая вещь. Неважно, какой величины эта страна, она – полноправный член НАТО. А если полноправный член НАТО заявляет о своем выходе, и ей это удается, ее отпускают, то это прецедент для многих", – считает Анатолий Петренко.

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