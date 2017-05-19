Алексеенко: для снятия ограничений РФ Минску надо улучшить надзор качества

Россия ограничит ввоз молока, сыра и масла с семи предприятий Белоруссии. Как отметил в эфире радио Sputnik помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко, ситуация в отношении предприятий-нарушителей повторяется по вине белорусской стороны.

Россельхознадзор с 19 мая ввел временные ограничения на поставки в Россию продукции ряда белорусских производителей – сухого молока, сыра и масла, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ограничения коснутся Кобринского маслодельно-сыродельного завода, Молодечненского молочного комбината, "Новогрудских даров", Пружанского молочного комбината, а также Слуцкого сыродельного комбината и его филиала.

Поводом для такого решения стало то, что в продукции этих производителей повторно обнаружили остатки антибиотиков линкомицин, натамицин, ципрофлоксацин и тилозин.

Ранее Россельхознадзор ужесточил контроль девяти белорусских предприятий.

Москва уже ограничивала поставки животноводческой продукции белорусских производителей по различным основаниям. В апреле Россельхознадзор проинспектировал 18 предприятий на соответствие требованиям ЕАЭС. В начале мая в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии сообщили, что подготовили ответы на замечания по итогам этой проверки.

По словам помощника руководителя Россельхознадзора Алексея Алексеенко, ситуация повторяется.

"Сложно сказать, почему на этот раз не соблюдаются правила. В прошлый раз Белоруссия осуществляла поставки на территорию России санкционной продукции из западных стран, с Украины, и запреты были, в основном, связаны с этим и, конечно, с качеством продукции. Для того чтобы конфликт был исчерпан, белорусской стороне достаточно лучше следить за качеством. Если будет принято решение об улучшении надзора, то все вернется на круги своя ", – сказал Алексей Алексеенко в эфире радио Sputnik.

На данный момент Россельхознадзор просит белорусскую сторону проверить еще четыре предприятия – Барановичский молочный комбинат, "Верхний луг", филиалы "Здравушки-милк" и Ошмянского сыродельного завода, а также "Молочный полюс". В ведомстве предупреждают, что в случае непринятия должных мер в отношении белорусских предприятий-нарушителей Россельхознадзор оставляет за собой право ввести в отношении них ограничения.

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