Мнение: в США начали задаваться принципиальным вопросом по поводу Украины

Госдеп США осудил Киев за запрет российских сайтов и СМИ на Украине. Политолог Сергей Судаков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Украина для Вашингтона превращается в "чемодан без ручки".

Госдеп США после блокировки российских сайтов и СМИ на Украине призвал Киев защищать национальные интересы без подрыва конституционных принципов.

Ранее президент Международной федерации журналистов (МФЖ) Филипп Лерут назвал новые санкции властей Украины в отношении ряда российских средств массовой информации формой цензуры.

"Свобода выражения является ключевым элементом любой здоровой демократии, и она закреплена в конституции Украины. Мы призываем украинское правительство найти способ защитить свои национальные интересы без подрыва их конституционных принципов", – сообщил РИА Новости представитель Госдепа, отвечая на вопрос о блокировке российских СМИ на Украине.

При этом в Госдепе тут же, не приводя доказательств, обвинили российские СМИ в использовании фейковых новостей для "дестабилизации".

Политолог, американист, кандидат политических наук, профессор Академии военных наук Сергей Судаков считает, что США в данном случае в очередной раз применяют доктрину двойных стандартов.

"Все это очень похоже на классику: "слегка за шалости бранил и в летний сад гулять водил". Здесь абсолютная доктрина двойных стандартов. Сейчас Госдеп не очень понимает, что делать с Украиной. Для них (американцев) Украина – это такой "чемодан без ручки": нести тяжело, а бросить жалко. Вроде бы уже слишком много денег было потрачено, но при этом существует определенная оппозиция как в сенате, так и в конгрессе, которая задается принципиальным вопросом – зачем нам тратить деньги на ту страну, которая объективно недемократична, страну, где нарушаются все конституционные нормы, где сам принцип законности действует очень условно. И таких голосов возникает все больше и больше", – сказал Сергей Судаков в эфире радио Sputnik.

США в данном случае больше волнует именно финансовый вопрос, а не нарушение прав человека Киевом, полагает политолог.

"И тогда Госдеп, чтобы как-то нивелировать эту ситуацию, чтобы создать систему сдерживания и противовесов, говорит: да, у нас есть определенные разногласия с режимом Киева, и мы полагаем, что палку перегибать иногда не стоит, свобода слова является ключевым инструментом демократии, и что если (президент Украины Петр) Порошенко хочет строить полноценную демократию, он не должен действовать так, как он действует", – отметил Сергей Судаков.

В целом, по его мнению, Киев в скором времени может полностью лишиться поддержки как США, так и Европы.

"Они (США) легко закрывают глаза на то, что делают киевские власти на Донбассе, они продолжают "кормить" господина Порошенко, финансировать его различные программы. Но при этом нет никакого понимания, каким образом будет решен вопрос с киевскими властями, каким образом будет решен кризис на Донбассе. Никто этим не хочет заниматься. Америка постепенно отпускает Украину из зоны своей ответственности. Пришло понимание, что из Украины получить дивиденды будет очень и очень сложно. И Америка будет все больше и больше открывать глаза на тот произвол, который творится сейчас на Украине. И я полагаю, что в какой-то момент Украина лишится мощной поддержки США. А если она лишится поддержки США, то это означает, что и поддержка Евросоюза автоматически ослабнет", – заключил политолог.

Указ президента Украины Петра Порошенко о расширении списка антироссийских санкций сроком на три года вступил в силу 17 мая. Под ограничения попал ряд российских СМИ, в том числе Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня"", телеканалы "РЕН-ТВ", "Звезда", ТВЦ и многие другие, а также ряд онлайн-сервисов: "Яндекс", "Одноклассники", "ВКонтакте", Mail.ru и другие.

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