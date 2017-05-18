Мнение: из-за критики Госдепа США Киев оказался "меж двух огней"

В Госдепе США раскритиковали запрет российских соцсетей на Украине. Однако остается открытым вопрос: прислушается ли к критике Вашингтона украинское руководство? Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал эксперт Борис Шмелев.

Госдеп США после блокировки российских СМИ на Украине призвал Киев защищать национальные интересы без подрыва конституционных принципов.

"Свобода выражения является ключевым элементом любой здоровой демократии, и она закреплена в конституции Украины. Мы призываем украинское правительство найти способ защитить свои национальные интересы без подрыва их конституционных принципов", — сообщил РИА Новости представитель госдепа, отвечая на вопрос о блокировке российских СМИ на Украине.

При этом в госдепе тут же, не приводя доказательств, обвинили российские СМИ в использовании фейковых новостей для "дестабилизации".

Указ президента Украины Петра Порошенко о расширении списка антироссийских санкций сроком на три года вступил в силу 17 мая. Под ограничения попал ряд российских СМИ, в том числе Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня"", телеканалы "РЕН-ТВ", "Звезда", ТВЦ, а также ряд онлайн-сервисов: "Яндекс", Одноклассники, ВКонтакте, Mail.ru и другие.

"В Госдепе указали Киеву, что все-таки нужно демократические принципы распространения информации соблюдать, что не нужно переходить через рамки", — сказал в эфире радио Sputnik руководитель Центра внешней политики России Института экономики РАН Борис Шмелев.

Однако, считает он, остается открытым вопрос о том, прислушается ли к критике Вашингтона украинское руководство.

"Трудно сказать, как в этой ситуации себя поведет украинское руководство, Петр Порошенко, потому что они сейчас находятся под очень мощным давлением украинских националистов и радикалов. Порошенко, что называется, крутится – он вынужден подлаживаться под эти настроения. Поэтому сейчас он находиться меж двух огней: с одной стороны, мощное давление со стороны внутренних оппонентов, а с другой – давление со стороны Запада, в данном случае, со стороны Вашингтона, который требует соблюдать принципы демократии. Порошенко пытается здесь найти какую-то среднюю линию, но удастся ли ему это сделать?" – сказал Борис Шмелев.





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