Политолог: реакция Берлина на санкции Киева против СМИ РФ закономерна

Санкции Украины против российских СМИ не соответствуют европейским ценностям, заявили в кабинете министров ФРГ. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Григорий Трофимчук, пока не ясно, прислушается ли Порошенко к сигналам из Берлина.

Ограничения, введенные Украиной в отношении российских СМИ, не соответствуют европейским ценностям, заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт. Представитель немецкого правительства назвал свободу СМИ в Европе "одной из важнейших ценностей". Он отметил, что ограничение доступа к российским масс-медиа не способствует улучшению отношений между Киевом и Москвой.

Озабоченность по поводу санкций Киева в отношении российских СМИ также выразил МИД Германии. В ведомстве отметили, что действия украинских властей, касающиеся свободы прессы, "вызывают вопросы".

Ранее свою позицию обозначила международная организация Human Rights Watch. "Президент Украины Петр Порошенко должен немедленно отменить санкции в отношении российских социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники" и компаний Mail.ru и "Яндекс"", – заявила эта организация.

В эфире радио Sputnik председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук отметил, что реакция представителей Германии на указы Петра Порошенко закономерна: эти указы противоречат базовым европейским ценностям.

"Речь идет о тех самых базовых европейских ценностях, о том фундаментальном пакете, который Евросоюз пропагандирует, и я бы сказал – прямо навязывает всем, кто с ним имеет дело. Поэтому даже если бы Берлин захотел уйти от этого вопроса и каким-то образом не комментировать то, что делает Киев, у него это не получится. Германия является, по сути, главной европейской страной – не юридически, а по факту. Поэтому она должна вырабатывать свою позицию", – сказал Григорий Трофимчук.

В то же время, по мнению политолога, пока не ясно, прислушается ли Петр Порошенко к заявлениям представителей германских властей, как и к мнению правозащитников.

"Порошенко, естественно, услышит слова правозащитной организации, тем более такой, от имени которой это все произнесено. Но прислушается ли – этот вопрос пока подвешен в воздухе… Порошенко не сделал бы этот резкий шаг, если у него не было поддержки со стороны если не мировых политических центров силы, то их части", – считает Григорий Трофимчук.

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