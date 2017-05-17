Аналитик: Запад пересматривает свою оценку российской экономики

ООН улучшила свой прогноз по развитию экономики России в 2017 году. По мнению экспертов организации, ВВП страны вырастет на 1,5%. Как отметил в эфире радио Sputnik аналитик Роман Ткачук, Россия быстро адаптировалась к режиму западных санкций.

Специалисты ООН улучшили свой прогноз по развитию экономики России. Так, по мнению аналитиков организации, в 2017 году ВВП России вырастет на 1,5% после 0,8-процентного падения по итогам 2016 года. При этом в 2018 году этот показатель также должен увеличиться на 1,5%.

Об этом сообщается в обнародованном накануне докладе департамента по экономическим и социальным вопросам международной организации.

Как отметил в эфире радио Sputnik старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук, ООН пришлось изменять прогноз по нашей стране на основе явных факторов: российская экономика быстро адаптировалась к условиям западных санкций.

"ООН не только заметно повысила прогноз по нынешнему году, но и изменила итоги ВВП России за прошлый год. То есть, от страны ожидали более сильного негатива от процессов приспособления к новым условиям. Но оказалось, что Россия быстро адаптировалась к условиям санкций со стороны западных стран. Также хочу отметить тот фактор, что нефтяные котировки сейчас находятся заметно выше – процентов на 20. Это, безусловно, позитивное явление, и оно дает совершенно другой взгляд на российскую экономику со стороны западных организаций и компаний", – сказал Роман Ткачук.

Аналитик считает, что вслед за ООН изменять свои прогнозы начнут и другие международные организации.

"Сейчас прогноз ООН даже выше, чем у других международных организаций – МВФ, Еврокомиссии, ЕБРР. Эти организации пока прогнозируют рост ВВП по итогам 2017 года в районе 1,2-1,4%. Но вслед за ООН они также будут пересматривать свои прогнозы по России. Не исключаю, что для начала и хотя бы одно из западных рейтинговых агентств пересмотрит свой прогноз по (суверенному кредитному) рейтингу России. Уже сейчас у нас прогноз по рейтингу "позитивный". Мы видим, что Запад пересматривает свое отношение, свою оценку российской экономики – и пересматривает в положительную сторону", – заключил Роман Ткачук.

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