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Эксперт о "деле" Трампа: нельзя сказать, что импичмент – вещь невозможная

13:1217.05.2017
(обновлено: 13:15 17.05.2017)
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© AFP 2017 / Saul LoebПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Saul Loeb
В конгрессе США потребовали провести расследование в отношении Дональда Трампа. Американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik выразил мнение, что скандалы вокруг президента – это яростное желание демократов добиться его отставки.

Демократы, входящие в комитет палаты представителей по надзору и государственной реформе и юридический комитет сената, требуют провести немедленное расследование в отношении президента США Дональда Трампа, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса и ряда высокопоставленных чиновников Белого дома, сообщает издание Hill.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
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"Мы обращаемся с просьбой, чтобы комитет по надзору и государственной реформе и юридический комитет начали немедленное совместное расследование того, являются ли президент США Дональд Трамп и его высокопоставленные чиновники участниками продолжающегося сговора с целью воспрепятствовать расследованиям, которые в настоящий момент проводятся ФБР, министерством юстиции и конгрессом в отношении членов его президентской кампании и их контактов с российскими чиновниками", – цитирует газета обращение демократов.

"Это неприемлемо – продолжать игнорировать эти скандалы", – отмечается в письме.

Хиллари Клинтон, архивное фото
© РИА Новости / Никита Шохов
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Ранее газета New York Times выступила с утверждением, что Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Белый дом это отрицает. Трамп уволил Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности. Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. 

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik выразил мнение, что все скандалы вокруг Трампа за якобы связи с Москвой – это яростное желание демократов добиться отставки президента.

"Нельзя сказать, что импичмент – вещь невозможная в США, но это достаточно сложно. За всю историю США не было ни одного президента, которой ушел бы в отставку по импичменту. Потому что "сдать" президента – это колоссальный удар по американским институтам. Кроме того, в США сейчас нет огромного количества людей, которые желали бы этого, поэтому многих придется убеждать. Сейчас дело идет к тому, что не мытьем, так катаньем хотят создать сенатскую комиссию, назначить специального прокурора, который только тем и будет заниматься, что "копать" под президента, пристегивать к делу не то, так другое. В свое время так поступили с (37-м президентом США Ричардом) Никсоном, он ушел в отставку", – сказал Михаил Синельников-Оришак.

По его мнению, внутренние скандалы в США ослабляют их позицию в мире. 

"Я лично считаю, что любые их внутренние разборки отвечают нашим интересам. Чем больше они вовлечены в свои внутренние дела и скандалы, тем меньше США будут уделять внимания "внешнему периметру"", – отметил американист.

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