Мнение: националисты на Украине похожи на хищников, выпущенных из зоопарка

Участники акции протеста с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова у здания министерства внутренних дел Украины в Киеве. 11 мая 2017

Участники акции протеста с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова у здания министерства внутренних дел Украины в Киеве. 11 мая 2017

Украинские националисты потребовали отставки главы МВД Арсена Авакова. Но добиться этой отставки у них вряд ли получится, считает политолог Алексей Бычков. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Националисты из "Добровольческого движения ОУН"* ("Организация украинских националистов") провели акцию у здания Министерства внутренних дел Украины в Киеве с требованием отставки главы ведомства Арсена Авакова.

В митинге участвовали несколько десятков человек с флагами ОУН*, националистической партии "Свобода" и экстремистского движения "Правый сектор"*. Как сообщал корреспондент РИА Новости, в целом акция проходила спокойно, радикалы не предпринимали активных действий и лишь скандировали: "Авакова в отставку".

На улице рядом со зданием МВД выставили усиленную охрану из подразделений Нацгвардии и полиции.

Замглавы Национальной полиции Александр Фацевич вышел к митингующим, которые потребовали объяснить прошедшие 9 мая задержания представителей ОУН*. Фацевич обосновал действия правоохранителей соображениями безопасности и тем, что радикалы имели при себе гранатомет.

Ранее полиция взяла штурмом офис ОУН* в Киеве, из которого националисты вели провокации в отношении участников марша "Бессмертный полк" в День Победы. Всего были задержаны около 30 человек.

По мнению руководителя Департамента стран СНГ Института политических исследований, политолога Алексея Бычкова, добиться отставки Авакова у митингующих вряд ли получится.

"Аваков фактически был лидером этих радикальных националистических группировок, под его непосредственным контролем находится ряд националистических батальонов, которые воюют на Донбассе. Думаю, что сместить его на данный момент вряд ли получится. Аваков – это "современный Берия" при (президенте Украины Петре) Порошенко, который выполняет всю грязную работу", — сказал Алексей Бычков в эфире радио Sputnik.

Радикальные силы на Украине разрознены, у них нет единого лидера, продолжил политолог.

"На сегодняшний день вся политическая машина Украины поддерживает националистические настроения и националистов, поскольку это продолжение линии 2014 года и выгодная история, позволяющая в определенный момент запугивать оппонентов и получать финансирование Запада, поскольку это явно русофобская сила. Но на сегодняшний день единого лидера у этих сил нет, нет механизма контроля, единого управления эти силы не имеют. Они как хищники, выпущенные из зоопарка, представляют серьезную угрозу для населения страны", — отметил политолог.



*Экстремистские организации, запрещенные в России.





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