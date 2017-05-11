Эксперт: закупка Польшей восьми Patriot – идеальный вариант для США

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные Штаты готовы защищать балтийские страны и дислоцировать туда оборонительные системы. Эксперт Дмитрий Данилов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление американского генерала.

Министр обороны США Джеймс Мэттис, находясь в Литве с визитом, заявил, что США готовы защищать балтийские страны и дислоцировать оборонительные системы.

"Те конкретные системы противоракетной обороны, которые мы дислоцируем здесь, мы считаем необходимыми. Россия также разместила свое вооружение в регионе, и это нам известно. И они знают, что никакой угрозы наша деятельность в Литве или другой демократической стране для них не несет. Мы дислоцируем только оборонительные системы, для того чтобы обеспечить суверенитет государств", – заявил Мэттис.

На вопрос журналистов о возможном размещении в странах Балтии зенитно-ракетного комплекса дальнего действия Patriot, Мэттис ответил, что этот вопрос должен решаться в рамках консультаций. "Мы дислоцируем эти системы тогда, когда решим, что это делать необходимо", – добавил он.

По мнению заведующего отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрия Данилова, США заинтересованы расширять военное присутствие в Балтии.

"Несомненно, это демонстрация того, что США не меняют своего отношения к НАТО, к коллективной обороне в рамках альянса и к тем планам, которые были приняты союзниками еще при прежней администрации США. Все это будет выполняться, и это важно для НАТО, в том числе в связи с предстоящей встречей в верхах 25 мая в Брюсселе. Кроме того, там руководствуются определенной военной логикой: если размещаются объекты с американским присутствием в Восточной Европе, то они нуждаются в защите. Под это создается инфраструктура, создаются штабы, склады хранения и развертывания, а это деньги. Поэтому американцы заинтересованы в том, чтобы мероприятия проводились тем или иным образом", – сказал Дмитрий Данилов в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что варианты размещения зенитно-ракетных комплексов Patriot могут быть различными – на временной и на постоянной основе, но все они выгодны для США.

"Польша, например, заявила, что готова закупить восемь ЗРК Patriot. Для Вашингтона это вообще идеальный вариант. Система дорогая, размещение системы или одного ЗРК означает привязывание этой страны, в том числе и в финансовом отношении, к американскому военно-промышленному комплексу. То есть вложение в оборону Европы будет несомненно иметь мультипликационный эффект в Соединенных Штатах", – сказал Дмитрий Данилов.

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