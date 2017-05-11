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Политолог: Климкин "зондирует" власти США, но особой поддержки не находит

12:1511.05.2017
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© Фото : аккаунт посольства Украины в США в сети FacebookПрезидент США Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017Президент США Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : аккаунт посольства Украины в США в сети Facebook
В ходе визита в США глава МИД Украины Павел Климкин вряд ли добьется увеличения политической поддержки Киева со стороны Вашингтона. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил политолог Олег Онопко.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин доложил главе государства Петру Порошенко о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом, сообщили в четверг в посольстве Украины в США. 

Денежные купюры и монеты США и Украины
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Согласно сообщению посольства на странице в Facebook, Трамп накануне принял Климкина в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Также Климкин провел переговоры с Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе.

"После проведенных встреч с высшим руководством Соединенных Штатов министр Климкин доложил об их результатах президенту Украины Петру Порошенко", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщили в Белом доме, вице-президент США Майкл Пенс на встрече с Павлом Климкиным заявил, что Минские соглашения являются "наиболее реальным" способом продвижения к миру на Украине. 

Митинг перед посольством США в Киеве
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
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В соответствии с Минскими соглашениями Киев до конца 2015 года должен был провести конституционную реформу. Ее ключевыми элементами должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, однако украинские власти до сих пор не выполнили эту часть договоренностей.

Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik напомнил, что Киев уже продолжительное время зондирует настроения в Вашингтоне, надеясь на расширение американского участия в урегулировании ситуации в Донбассе.

"Идея включить Соединенные Штаты в вопрос урегулирования ситуации в Донбассе достаточно давно существует в украинском политикуме. Она появилась там с подачи польских партнеров Украины, которые также выступают за расширение минского формата, вообще за переформатирование диалога по Украине. Министр Климкин целенаправленно на протяжении многих месяцев зондирует американскую политическую элиту на предмет согласия включиться в этот процесс. Он находит поддержку у представителей Республиканской партии, но пока что не у представителей действующей администрации Белого дома", – отметил Олег Онопко.

По мнению политолога, усилия главы МИД Украины на этом направлении, скорее всего, будут безрезультатными. 

"Скорее всего, Климкин пока что не добьется результата, потому что на данный момент нет готовности у американской политической элиты полномасштабно включаться в проблемы Украины и поддерживать ее как-то более масштабно, чем сейчас. Вероятнее всего, Климкин добьется новых поставок вооружений для Украины, какой-то финансовой помощи, но не значительной политической поддержки", – предположил Олег Онопко.

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