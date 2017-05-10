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Эксперт: пророссийский электорат в Молдавии – это серьезная сила

16:4610.05.2017
(обновлено: 16:48 10.05.2017)
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© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь ДодонПрезидент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости . Александр Вильф
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Президент Молдавии Игорь Додон выступил категорически против вступления страны в НАТО. Эксперт Сергей Ильченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это заявление рассчитано, прежде всего, на внутримолдавскую аудиторию.

Вступление в НАТО категорически неприемлемо для Молдавии, заявил президент страны Игорь Додон на встрече со спикером российской Госдумы Вячеславом Володиным.

"Я всем нашим внешним партнерам всегда говорил, есть три-четыре вещи, которые я никогда не могу (позволить – ред.), чтобы они были предметом для переговоров. Это наша государственность, сохранение Молдовы, не объединение с какими-то странами. Второе, это наш нейтралитет, НАТО – категорически неприемлемо. Третий принципиальный момент – это наше православие. Ценности европейские, которые пытаются нам разными путями навязать, нам это не нужно. И четвертое, это наше стратегическое партнерство с нашими друзьями из России", – сказал Игорь Додон.

Президент Молдовы Игорь Додон, архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Евразийский союз – и точка. Президент Молдавии выбрал курс страны

Президент Молдавии ранее подтвердил готовность подписать соглашение с НАТО о нейтралитете страны. По данным социологических опросов, большинство граждан республики выступают против вступления в альянс.

В конце марта текущего года стало известно об открытии представительства НАТО в Кишиневе. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тогда же утверждал, что персонал представительства будет состоять из гражданских лиц, а сама организация на территории государства будет выполнять исключительно дипломатические функции.

Главный эксперт Восточноевропейского исследовательского центра Международного института новейших государств Сергей Ильченко связывает заявление Игоря Додона с внутриполитической борьбой в Молдавии.

"Думаю, что Игорю Додону нет необходимости удерживать страну от вступления в НАТО хотя бы по той причине, что ни одна политическая сила в Молдове о вступлении страны в альянс не говорит. Что касается выступления Додона, то отмечу, что в 2018 году в Молдове пройдут парламентские выборы, пророссийский электорат в стране – это очень серьезная сила, и президенту Додону нужно казаться самым пророссийским, дабы получить побольше голосов. Потому что на сегодняшний день фактическая власть – парламентское большинство и возможность формировать правительство – находится в руках у правящей Демократической партии. А о вступлении в НАТО никто не заикается, не надо путать разные вещи: открытие информационного центра НАТО, вокруг которого раздувается совершенно неуместный скандал, и вступление в НАТО. То есть на самом деле это внутриполитическая борьба, внутриполитические молдавские игры", – сказал Сергей Ильченко в эфире радио Sputnik.

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