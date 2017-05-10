Мнение: слова экс-главы ЕБРР – очень серьезное предупреждение Киеву

В ЕБРР посоветовали Украине реорганизовать биржевой рынок. Украинский политолог Олег Соскин в эфире радио Sputnik отметил, что иностранных инвесторов от украинского рынка отпугивает целый ряд неприглядных моментов.

Украина сможет привлечь больше рыночных инвесторов, если по примеру России объединит фондовые биржи и создаст центральный депозитарий, считает бывший директор ЕБРР, а ныне директор по развитию финансирования в национальных валютах и местных рынков капитала финансового института Андрэ Куусвек.

По его словам, украинские компании имеют хороший потенциал с точки зрения инвестиций со стороны глобальных инвесторов. Однако для того, чтобы привлечь их на украинский рынок, необходимо провести реформу биржевой инфраструктуры.

По мнению директора Института трансформации общества (Киев), заведующего кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олега Соскина, у иностранных инвесторов сейчас нет прямого доступа на украинский рынок.

"Слова Куусвека, думаю, это очень серьезное предупреждение. Акционерный фондовый рынок на Украине находится в зачаточной ситуации, характеризуется очень большой неразвитостью. По сути, крупные холдинги – в строительной, пищевой промышленности, в сельхозпереработке вышли на Варшавскую фондовую биржу. Но и там случилась коллизия с четырьмя мощными холдингами – торговля их акциями заморожена из-за невыполнения некоторых требований. Это стало серьезным ударом по корпоративному бизнесу Украины на международном уровне. Думаю, что это один из факторов того, почему был высказан такой комментарий. Кроме того, все больше акционерных компаний на Украине закрывается. По сути, они являются закрытыми системами, в которых нет прозрачности капитала, зайти туда со стороны невозможно – они не продают своих акций. Это, прежде всего, сырьевые корпорации плюс государственные монополии", – сказал Олег Соскин в эфире радио Sputnik.

Кроме того, по его мнению, европейцев не может не отпугивать коррупция в этой сфере.

"Большую роль имеют подставные офшорные компании, владеющие пакетами акций, которые продаются собственником непрозрачно. Это даже не коррупция, а разбойничьи, мафиозные криминальные схемы. Поэтому европейцы и говорят, мол, с вами же дело нельзя иметь. Скажем, тот же холдинг (президента Украины Петра) Порошенко – через подставные структуры, через юго-восточные офшоры он владеет и банками, и корпорациями, и финансовыми структурами. А где же фондовый рынок, где открытость, прозрачность? Западные инвесторы даже информации не имеют про эти холдинги, про их бенефициаров", – отметил Олег Соскин.

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