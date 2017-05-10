Политолог о Дне Победы на Украине: расколотым обществом управлять проще

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что День Победы в стране больше не будут отмечать по "московскому сценарию". Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Порошенко целенаправленно вносит раскол в украинское общество.

Мэр украинского Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов после столкновений на массовых акциях в День Победы решил прекратить финансирование ветеранских организаций. Вместо этого он предложил выделить бюджетные средства бывшим участникам военной операции в Донбассе, об этом Филатов написал на своей странице в Facebook.

Девятого мая в Днепре прошли массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство". По данным местных СМИ, причиной конфликта стало то, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников военной операции в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.

Накануне на Украине в мероприятиях, посвященных Дню Победы, приняли участие около 600 тысяч человек. Акции проводились в условиях провокаций со стороны украинских радикалов и официального запрета на использование символики Победы – георгиевских ленточек и знамени Победы. В ходе столкновений были задержаны более 50 человек. Несколько участников акций и сотрудников полиции получили травмы.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что День Победы есть и будет для украинцев праздником, однако в стране его больше не будут отмечать по "московскому сценарию".

"Конечно, народы бывшего Советского Союза воевали вместе, но при этом всем война имела свое отдельное украинское измерение, которое для нас, украинцев, беспрекословно является главным", – сказал Порошенко.

Он также назвал общественную акцию "Бессмертный полк" образцом "утонченной политической спекуляции на чувствах людей".

По мнению политолога, шеф-редактора проекта "Однако. Евразия" Семена Уралова, президент Украины целенаправленно вносит раскол в украинское общество.

"Порошенко вносит раскол в общество, причем делает это целенаправленно, потому что расколотым обществом намного проще управлять с помощью страха и насилия. Посмотрите: с одной стороны, людям не запрещают идти 9 мая "Бессмертным полком", а с другой – не наказывают агрессивное меньшинство, которое не дает им проводить акцию. То есть Порошенко применяет принцип "разделяй и властвуй", благодаря которому он уже три года держится у власти", – сказал Семен Уралов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Порошенко не случайно призывает избегать символов Дня Победы.

"Вся атрибутика праздника, в том числе и георгиевская ленточка, пропагандирует дружбу народов, а это идет вразрез с официальной доктриной", – отметил политолог.

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