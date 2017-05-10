Эксперт об обвинениях против Трампа из-за Сирии: в ход пошла новая тактика

В США подали в суд на администрацию Дональда Трампа за ракетный удар по Сирии, сообщают СМИ. Политолог Никита Данюк в эфире радио Sputnik выразил мнение, что у правозащитников вряд ли будут успехи в суде, но широкого резонанса этой темы им добиться удалось.

Надзорная организация Protect Democracy обратилась в суд, чтобы выяснить, чем руководствовались в администрации Дональда Трампа, принимая решение об ударе крылатыми ракетами по Сирии, пишет New York Times.

В статье говорится, что руководство организации, в котором числятся бывшие юристы администрации Барака Обамы, намерено через суд обязать администрацию Трампа раскрыть, на каких законных основаниях было принято решение атаковать крылатыми ракетами "Томагавк" сирийскую авиабазу Шайрат 6 апреля 2017 года.

Несмотря на то, что решение Трампа нанести удар по Сирии приветствовали как многие демократы, так и республиканцы, администрация президента за месяц, прошедший после атаки, не представила каких-либо обоснований законности подобной меры. Действия Белого дома не санкционировал ни Совбез ООН, ни конгресс США, напоминает New York Times.

Истцы требуют предоставить электронные письма, докладные записки и прочие внутренние документы администрации, касающиеся полномочий Трампа отдать приказ о ракетном ударе.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американский истеблишмент применяет в отношении Дональда Трампа новую тактику.

"В общественном поле снова возник резонанс вокруг действий Дональда Трампа, причем важно, что объектом критики стали те действия президента, которые нашли в свое время поддержку и со стороны демократов, и со стороны республиканцев. То есть мы видим новую тактику в отношении Дональда Трампа: сейчас его критикуют не за его одиозные действия и провокационную риторику, а за внешнеполитические ходы, которые были признаны внутри США довольно успешными. Мне кажется, это очень интересный маневр, благодаря которому даже "удачные" действия Трампа могут подвергаться атакам, и он в очередной раз может быть дискредитирован", – сказал Никита Данюк в эфире радио Sputnik.

По его словам, с точки зрения судебных решений, у правозащитников вряд ли получится добиться каких-то успехов, но широкого резонанса этой темы им добиться удалось.

"Главная цель достигнута – учитывая, что основные американские СМИ не лояльны Трампу, они распространят эту информацию, в очередной раз выставив Трампа как сатрапа, самодура, авторитарного президента. Мне кажется, что это является проекцией войны, которая до сих пор идет внутри американского политического истеблишмента – влиятельные группы до сих пор не могут принять Дональда Трампа в качестве законно избранного президента. Успеха они достигли уже тем, что смогли спровоцировать шумиху в прессе", – считает политолог.

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