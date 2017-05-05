Политолог: США планируют взять на контроль порты Приморья? Звучит смешно

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, обязывающий президента представлять отчет о портах, нарушающих санкции против КНДР. Политолог Максим Григорьев в эфире радио Sputnik прокомментировал положения документа.

Администрация США может взять на особый контроль российские порты Владивостока, Находки и Ванино в контексте выполнения санкций против КНДР. Подобная норма содержится в законопроекте, принятом Палатой представителей конгресса США.

В документе также упоминаются порты в Китае, Иране, Сирии (Тартус и Латакия).

Документ представляет собой поправки к принятому в прошлом году закону о санкциях против КНДР. В соответствии с законопроектом, президент США должен в течение 180 дней после вступления в силу закона, а затем ежегодно в течение пяти лет предоставлять в конгресс отчет о портах и аэропортах, которые нарушают резолюции СБ ООН в отношении КНДР.

Законопроект должен быть утвержден сенатом США и передан на подпись президенту страны.

Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев в эфире радио Sputnik прокомментировал положения документа.

"Отмечу, что законопроект был принят Палатой представителей практически единогласно. Тем не менее, есть налет трагикомедии во всем этом. Заявление, что нужно следить за тем, что происходит в российских портах – это звучит довольно смешно. Хотя речь идет о том, что законодательная власть Соединенных Штатов уполномочивает исполнительную власть делать соответствующий отчет по этому поводу, в том числе говорить, не нарушается ли санкционный режим против КНДР с помощью российских, иранских, сирийских портов. Отмечу, что там не прописано никакой процедуры инспекции, что было бы абсолютно бессмысленно. Но сама формулировка носит сомнительный характер. США не смущает, что они предписывают другим странам выполнять собственное законодательство", – сказал Максим Григорьев.

По его мнению, США законодательно подготовили платформу для очередного выпада.

"Очевидно, это подготовка к тому, чтобы в следующий раз сделать какое-либо заявление, выпад против России, против Сирии, против Китая. Вряд ли это будет касаться реальной политики, поскольку никакой юрисдикцией над другими странами США, естественно, не обладают. Но для какой-то очередной пропагандистской кампании это явная закладка", – считает Максим Григорьев.

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