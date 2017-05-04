Авиаэксперт: российский МС-21 – экономически выгодный самолет

Первый летный экземпляр российского самолета МС-21 вышел из сборочного цеха, пишут СМИ. Авиаэксперт Владимир Попов считает это очень хорошим показателем для российской авиационной промышленности. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Первый летный экземпляр российского узкофюзеляжного самолета МС-21 покинул цех окончательной сборки на заводе корпорации "Иркут", пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

МС-21, по информации издания, прошел очередной этап тестов, идет подготовка к первому испытательному полету.

Лайнер ориентирован на самый емкий сегмент мирового авиарынка – среднемагистральные перевозки. Разработчики ожидают, что он станет конкурентом Boeing-737 и Airbus A320. МС-21 будет летать быстрее и выигрывать у западных конкурентов за счет большей экономичности. По расчетам "Иркута", при эксплуатации МС-21 авиакомпании смогут сэкономить до 3 млн долларов в год. Ранее в корпорации сообщали о "твердых" заказах на 175 машин, "мягких" – на 100.

Первым эксплуатантом отечественного воздушного судна станет "Аэрофлот". Поставки новых самолетов ожидаются в конце 2018 – начале 2019 года. Компания планирует купить 50 лайнеров.

МС-21 – перспективный пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, который включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. На воздушных судах впервые используют композитное крыло для гражданских самолетов такого класса. Лайнер сменит советские "Ту", "Як" и "Ан".

Заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов в эфире радио Sputnik отметил, что производство подобных самолетов является хорошим показателем.

"Этот самолет будет более чем на 40% изготовлен из композитных материалов. У него новые двигатели, более экономичные силовые установки, новая авионика – более комплексная, стеклянная кабина – традиционная для боевых самолетов, а это уже на гражданском самолете. Мы возрождаем линейку российских пассажирских самолетов. Это очень важный фактор для развития и становления на новом уровне нашей авиационной промышленности. У нас уже есть Sukhoi Superjet 100, теперь еще и МС-21, который мы ждали долго, и это свершилось. Это очень хороший показатель", – сказал Владимир Попов в эфире радио Sputnik.

По его словам, российский МС-21 сможет составить конкуренцию западным самолетам.

"Он может составить конкуренцию Boeing и Airbus. Потому что МС-21 изготовлен на новой производственной базе, в нем заложены современные технологии. Это будет экономически выгодный самолет. Он сможет заменить в будущем самолеты, которые летают на коротких линиях, но в зависимости от заправки этот самолет сможет выполнять и среднемагистральные полеты, а также использоваться на дальние расстояния. То есть возможности этого самолета широкие", – отметил Владимир Попов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!