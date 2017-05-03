Голуб: радикалы не способны сорвать акцию "Бессмертный полк" в Киеве

Украинские националисты заявили о намерении провести 9 мая в Киеве акцию "Смертный полк". Экс-депутат Рады Александр Голуб в эфире радио Sputnik отметил, что радикалы уже не раз пытались омрачить празднование Дня Победы.

Украинские националисты собираются помешать проведению 9 мая в Киеве акции "Бессмертный полк", сообщил лидер националистической организации "Добровольческое движение ОУН" (запрещена в России) Николай Коханивский.

Он сообщил, что националисты планируют провести в центре Киева 9 мая свою акцию под названием "Смертный полк".

Ранее директор Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная рассказала, что 9 мая в Киеве пройдет акция "Никто не забыт! Ничто не забыто!" в память о ветеранах Великой Отечественной войны. Ее участники пройдут к парку Вечной Славы с портретами своих родственников-ветеранов. Аналогичная акция "Бессмертный полк" ежегодно проходит в России и других странах.

Депутат Верховной рады 3-7 созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб в эфире радио Sputnik отметил, что националисты всегда пытались если не сорвать, то омрачить празднование 9 мая, в частности, на Украине.

"Это совершенно очевидно. Потому что те силы, наследниками которых они себя считают, в 1945 году потерпели как раз поражение. Для них это, безусловно, не является днем победы. Но я не думаю, что в данном случае они способны провести какую-то массовую акцию, которая перекрыла бы желание нормальных людей отметить подвиг своих дедов и прадедов", – сказал Александр Голуб.

Он не исключил, что радикалы в данном случае действуют несамостоятельно.

"Другое дело, что они сегодня, по сути, создают базу для того, чтобы власть могла под тем или иным предлогом отметить намечающуюся акцию "Бессмертный полк". Ведь киевские власти на сегодня готовы воспользоваться любым поводом, чтобы запретить проведение подобных акций. Понятно, что это будет объяснено попытками сохранить мир, не допустить провокаций и т.д. Мне кажется, что заявление радикалов подготовлено именно с такой целью при содействии людей из администрации президента", – считает экс-депутат Рады.

По его мнению, в случае если украинские националисты действительно проведут акцию 9 мая, то вряд ли стоит ждать осуждения Запада.

"Я не думаю, что стоит ждать каких-то громких заявлений со стороны Запада. Так как то, что происходит сейчас на Украине – это часть их стратегии. И выступать против подобных действий означало бы выступать против самих себя. В лучшем случае, я думаю, кто-нибудь ограничится малозначимым сожалением по этому поводу", – заключил Александр Голуб.

"Бессмертный полк" – общественная акция, марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Акция впервые прошла в Томске в День Победы 2012 года.

Институт национальной памяти Украины предлагает отменить выходной 9 мая, а государственным праздником объявить 8 мая. С 2015 года в эту дату на Украине отмечают День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами. Пока Киев законодательно не поддержал инициативу отменить празднование 9 мая.

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