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Мнение: одесситы никогда не забудут и не простят Киеву события 2 мая

14:3802.05.2017
(обновлено: 14:42 02.05.2017)
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© РИА НовостиСтолкновения в Одессе 2 мая 2014 года, архивное фотоСтолкновения в Одессе 2 мая 2014 года, архивное фото
© РИА Новости
В Одессе в третью годовщину событий 2 мая 2014 года проходят траурные мероприятия. В городе усилены меры безопасности. Политолог Юлий Федоровский в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев будет пытаться "давить" на участников мирной акции.

Жители Одессы, пришедшие во вторник почтить память жертв событий 2 мая 2014 года, когда украинские радикалы убили 48 человек, возмущены повышенными мерами безопасности, установленными на Куликовом поле в годовщину трагедии, передает корреспондент РИА Новости.

Мужчина возлагает цветы во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017
© РИА Новости . Стрингер
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Политолог об одесской трагедии: нет сложности выявить убийц
Ранее в полицию поступило сообщение о минировании территории Куликова поля, которое, однако, не подтвердилось. Во вторник людей пускали на Куликово поле только через рамки металлоискателей.

Люди, пришедшие к Куликову полю еще до информации о минировании, были очень возмущены повышенными мерами безопасности. "Возлагать цветы под ружьем. Но ничего, Бог один, он все видит", – сказала одна из пришедших женщин. Недовольство высказывали многие пришедшие.

В прошлом году в ходе траурных мероприятий, посвященных годовщине событий 2 мая, также поступило сообщение о минировании Куликова поля.

Политолог, доцент Луганского национального университета имени Владимира Даля Юлий Федоровский в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев даже спустя три года не стремится найти истинных виновных трагедии в Одессе в мае 2014 года.

"Киевские власти стремятся всячески замолчать и затереть память о своем зверском преступлении, которое они совершили во время Майдана в 2014 году. Как известно, ответственными за трагедию назначили участников антимайданных выступлений, до сих пор человек 30 сидит без суда и следствия, а настоящие палачи на свободе, и никто их не трогает. Но я думаю, что, несмотря на все репрессивные меры Киева, одесситы никогда не забудут и никогда не простят Киеву этого преступления", – сказал Юлий Федоровский.

По его мнению, Киев продолжит препятствовать проведению траурных мероприятий в Одессе. Однако делать это будет неофициально.

"Киев будет давить, но будем надеяться, что только морально, а не физически. Потому что если 2 мая 2017 года устроят очередную расправу, авторитету нынешнему киевскому режиму это никак не прибавит. И если будут делаться подобные попытки, то, скажем так, неофициально, руками различных националистов, например, из того же "Правого сектора"*. А официальные власти, полиция будут их прикрывать. И поскольку реальных преступников они обвинить не могут или не хотят, пополняют свои тюрьмы за счет людей, которых могут зацепить хоть на чем-то, хоть просто на участии в акции по почтению памяти жертв 2 мая в Одессе", – считает политолог.

В 2014 году после госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" – с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

В результате украинские радикалы убили в тот день 48 человек, шесть – в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 – на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах).

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