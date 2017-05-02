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Политолог о THAAD в Южной Корее: борьба вышла на более высокий уровень

12:2102.05.2017
(обновлено: 12:24 02.05.2017)
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© Flickr / U.S. Missile Defense AgencyЗапуск ракеты американского противоракетного комплекса системы THAADЗапуск ракеты американского противоракетного комплекса системы THAAD
© Flickr / U.S. Missile Defense Agency
Пентагон заявил о готовности ПРО США THAAD в Южной Корее к перехвату ракет. Политолог Сергей Журавский в эфире радио Sputnik выразил мнение, что события идут в ракурсе, определенном еще несколько десятков лет назад.

Размещенная в Южной Корее система противоракетной обороны США THAAD готова к перехвату ракет, сообщил РИА Новости представитель военного контингента США в Южной Корее Роб Мэннинг.

Грузовик с пусковыми установками американских ракетных комплексов THAAD на авиабазе в Южной Корее
© AP Photo / U.S. Force Korea
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"Силы США в Корее подтверждают, что система THAAD развернута и способна перехватывать ракеты Северной Кореи и защищать Южную Корею", – сказал он.

На минувшей неделе южнокорейские военные сообщили, что первое оборудование для установки THAAD завезли на место дислокации. Минобороны страны отмечало, что полный монтаж системы завершат к концу года. В то же время в четверг, 27 апреля, командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Харри Харрис заявил, что THAAD введут в строй в ближайшие дни.

По сообщениям СМИ, батарея в Южной Корее будет иметь от четырех до девяти подвижных гусеничных установок, каждая из которых рассчитана на восемь ракет перехватчиков, хотя официальных данных пока опубликовано не было. Систему оснастят противоракетным радаром TPY-2 TM. Как утверждается, радиус действия противоракет не превышает 200 километров.

Политолог, председатель Общероссийского общественного движения "Реформы – новый курс", кандидат политических наук Сергей Журавский считает, что США играют здесь определяющую роль.

"Я не исключаю, что именно США подсказали Южной Корее, что нужно установить эти системы. Южная Корея запугана, последние 60 лет она находится под "угрозой" Северной Кореи, которая искусственно поддерживается союзниками Южной Кореи. Так что события, которые развиваются сейчас на Корейском полуострове, идут в контексте последних нескольких десятков лет. Все идет в том ракурсе, который был определен разделением двух Корей. Просто сейчас все перешло на более высокий уровень. Если раньше речь шла об артиллерийских установках, то сейчас уже говорят об атомном оружии, ракетах", – сказал Сергей Журавский в эфире радио Sputnik.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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