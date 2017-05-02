Мнение: визит Меркель в Россию – это сигнал немецкому бизнесу

Президент России Владимир Путин встретится в Сочи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Эксперт Александр Камкин в эфире радио Sputnik отметил, что, несмотря на имеющиеся разногласия в позициях сторон, связующая нить между Москвой и Берлином сохраняется.

Президент России Владимир Путин встретится в Сочи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, чтобы обсудить ситуацию на Украине и реализацию минских договоренностей, вопросы борьбы с терроризмом, а также сирийскую проблематику.

Визит Меркель в Россию служит подготовкой к саммиту "Большой двадцатки", который пройдет в июле в Гамбурге. Главы стран обменяются мнениями в связи с предстоящим саммитом.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в эфире радио Sputnik отметил, что, несмотря на имеющиеся разногласия в позициях сторон, связующая нить между Москвой и Берлином, тем не менее, сохраняется.

"С одной стороны, отношения России и Германии находятся в достаточно сложном состоянии, поскольку у сторон — диаметрально противоположные позиции и по украинскому, и по крымскому, и по сирийскому вопросам. Не думаю, что по этим проблемам будет найден какой-то единый знаменатель. Но обмен мнениями, в любом случае, полезен и свидетельствует о том, что связующая нить между Москвой и Берлином, тем не менее, сохраняется", — сказал Александр Камкин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, данный дипломатический шаг Меркель будет иметь важное внутриполитическое влияние на аудиторию самой Германии.

"Выборы совсем скоро, и в последние месяцы канцлер Меркель начала "смену верха". Например, поменялась ее риторика по вопросам миграционного кризиса, и ее визит в Россию – это, в том числе, сигнал немецкому бизнесу, который давно критиковал госпожу канцлер за санкционную политику. Она демонстрирует, что готова смотреть на Восток, выслушать Владимира Путина, которого столь яростно критикует. В немецких СМИ последние годы ведется оголтелая антироссийская кампания, и многие немцы, тем не менее, разочарованы такой ситуацией. Можно сказать, что большая часть Германии не хочет этой конфронтации, поэтому за диалог с Россией, думаю, выступает большая часть электората. И визит в РФ, уверен, будет благоприятно воспринят большей частью немецкой аудитории. Думаю, это учитывает и сама госпожа Меркель", — отметил Александр Камкин.





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