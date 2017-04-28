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Мнение о ситуации с "Северным потоком-2": Дания тоже хочет на что-то влиять

18:4528.04.2017
(обновлено: 18:51 28.04.2017)
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© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный потокПуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток
© РИА Новости . Алексей Куденко
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В МИД РФ прокомментировали нежелание Дании строить "Северный поток-2", заявив, что для этого нет ни юридических, ни экономических причин. Аналитик Роман Ткачук в эфире радио Sputnik выразил мнение, что вокруг газопровода складывается непростая ситуация.

Нет никаких юридических и экономических причин критически относиться к проекту "Северный поток-2", заявил РИА Новости директор второго европейского департамента МИД России Игорь Неверов, комментируя стремление Дании запретить строительство газопровода на своей территории.

Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Ранее агентство Рейтер со ссылкой на министра энергетики и климата Ларса Кристиана Лиллехольта сообщило, что правительство Дании выступает с инициативой по изменению законодательства страны, чтобы оставить за собой право запретить строительство "Северного потока-2" из опасений, связанных с внешней политикой и безопасностью. Сейчас страна может запретить возведение трубопровода в территориальных водах по природоохранным соображениям.

"Даже Еврокомиссия подошла к этому вопросу достаточно объективно. Никаких нет причин юридического плана, да, в общем, естественно, на наш взгляд, и экономического плана, чтобы относиться к этому проекту критически. Это действительно взаимовыгодный проект, просчитанный, и все от его реализации только выиграют, включая Данию", – сказал Неверов.

В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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По его словам, российская сторона наблюдает за развитием ситуации. "Но это, так сказать, предмет дискуссий внутридатских. Надеемся, что там возобладает все-таки логика здравого смысла", – подчеркнул Неверов.

Старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук в эфире радио Sputnik обратил внимание, что в целом Еврокомиссия не препятствует реализации "Северного потока-2", однако отдельные страны продолжают "вставлять палки в колеса".

"Сейчас Германия как неформальный лидер Евросоюза и как страна, куда именно будет тянуться нитка "Северного потока-2", видимо, повлияла на Еврокомиссию, и в последнее время каких-то критических замечаний от ЕК мы не слышим. Но мы слышим голоса отдельных стран: в частности, Польша высказывала свои опасения по поводу этого газопровода, другие страны… Сейчас вот Дания. Долю в этом проекте будут иметь компании, например, из Германии, Нидерландов, а та же Дания или Польша не смогут как-то влиять и будут вынуждены принимать условия других стран. Поэтому они и вставляют палки в колеса", – сказал Роман Ткачук в эфире радио Sputnik.

Он не исключил, что Дания сейчас просто пытается "выбить" для себя более выгодные условия.

"Доподлинно мы не знаем, что там происходит. Но это вполне может быть определенным торгом Дании. Потому как газопровод протягивается в Германию, и именно Германия будет в дальнейшем согласовывать условия транзита в другие страны. И, видимо, Дания выбивает для себя более выгодные условия. Другие страны ранее также делали подобные заявления. Для европейских стран важно, кто будет газовым хабом для поставок российского газа в Европу. За этот статус сейчас активно борются Турция и Германия. Понятно, что та страна, которая получит этот статус, сможет диктовать свои условия. Так что тут непростая ситуация, и стороны показывают, что готовы биться", – отметил аналитик.

Инженеры проводят проверку первых труб, необходимых для стоительства двух ниток газопровода Северный поток-2
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Эксперт: проект "Северный поток-2" хотят "утопить в разговорах"

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Для проектирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода создана компания Nord Stream 2 AG.

Для реализации проекта необходимо получить разрешения от России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Ранее Датское энергетическое агентство (Danish Energy Agency, DEA) сообщило, что получило заявку на строительство газопровода и начнет ее рассмотрение.

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