Политолог о марше ВСУ близ Крыма: Киев не может "вести себя прилично"

Вооруженные силы Украины проводят учения в Херсонской области на границе с Крымом. Политолог Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что цель Киева в данном случае совершенно очевидна.

Военнослужащие вооруженных сил Украины в четверг проводят учения с преодолением водных бригад в Николаевской области и Херсонской области, которая граничит с Крымом, сообщил РИА Новости пресс-офицер оперативного командования "ЮГ" вооруженных сил Украины Игорь Бирюков.

"Боевые учения отдельной мотопехотной бригады оперативного командования "Юг" – с сегодняшнего дня эти учения начались. Они продвигаются с Николаевской области в Херсонскую. Проводится марш, на протяжении марша они будут четыре раза преодолевать водные преграды. Сейчас мы находимся на преодолении водной преграды на реке Южный Буг", – сказал он.

Кроме этого, в четверг аналогичные учения с преодолением водных преград проходят в Херсонской области на реке Днепр. Бирюков отметил, что стрельбы и запуск ракет во время учений не запланированы.

Заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин считает, что Киев, проводя подобные учения вблизи Крыма, преследует конкретную цель – нагнетание напряженности.

"Киев сейчас создает на границе с Крымом ударную группировку. Под это специально были созданы отдельная танковая бригада, отдельная артиллерийская бригада, сейчас готовится для переброски туда 82-я отдельная аэромобильная бригада. Все это силы, предназначенные для атаки, а не для обороны. И цель Киева, я думаю, совершенно очевидна: ему нужно постоянно себя позиционировать перед Западом как форпост западной цивилизации против "агрессивной" Москвы. Поэтому ему нужно все время нагнетать напряженность", – сказал Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik.

Он напомнил, что в начале февраля этого года Минобороны Украины заявляло о планах провести ракетные стрельбы вблизи Крыма, однако позже от этой идеи отказалось.

"Помните, как во время "пересменки" президентов в США Киев чуть не спровоцировал крупнейший международный кризис, объявив о том, что собирается провести ракетные стрельбы над Крымом? Ракетные стрельбы он, конечно, не провел, но всеобщее внимание к себе привлек. Точно так же и сейчас. Так что от Киева этого следовало ожидать – он действует в своей парадигме, и иначе он себя вести не будет. Киев всегда будет любыми способами провоцировать напряженность между Украиной и Россией. Ведь если он будет вести себя прилично, то никакой истерии у людей он не вызовет. И никакие компромиссы с ним невозможны. Увы, это так", – отметил Игорь Шишкин.

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