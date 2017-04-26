Эксперт по энергетике: погоду прогнозировать проще, чем отношения с Киевом

В "Газпроме" рассказали, как сократится транзит через Украину к 2020 году. Эксперт в области энергетической безопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik отметил, что строительство новых газопроводов станет гарантом стабильности поставок в Европу.

"Газпром" может продолжить транзит газа через Украину после 2019 года, но в гораздо меньших объемах – примерно 15 млрд кубометров в год, заявил глава компании Алексей Миллер в телефонном интервью агентству Рейтер.

Он пояснил, что снижение объемов транзита газа связано с тем, что все большая доля сырья добывается на полуострове Ямал.

"Если посмотреть из космоса, можно провести прямую линию через Прибалтику между новыми центрами добычи и немецким Грайфсвальдом (где заканчивается газопровод "Северный поток" – ред.) Этот маршрут на 2 тысячи километров короче маршрута через Украину", – сказал Миллер.

"Газпром" планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу – по дну Балтийского и Черного морей. Вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году остается открытым. В феврале президент РФ Владимир Путин говорил, что транзит российского газа через Украину в ЕС может сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.

По мнению заместителя генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, Украина уже не раз проявила себя в качестве непредсказуемого переговорщика.

"Наверное, даже погоду прогнозировать проще, чем долгосрочные отношения с Украиной, особенно в такой чувствительной сфере, как поставки газа и его транзит. Здесь могут быть любые сюрпризы. В данном случае российская сторона проявляет гибкость, идет навстречу европейцам, которые стараются сохранить лицо и свои политические обязательства перед Киевом – многие из них заявляли, что являются сторонниками украинского транзита. Но и в этом случае российская сторона готова к переговорам, если они будут конструктивными, основанными на экономике", – сказал Алексей Гривач в эфире радио Sputnik.

В этом случае, по его словам, определенная доля газа может идти транзитом в Европу через территорию Украины, но при условии строительства новых газопроводов.

"Это повысит безопасность поставок российского газа в Европу по действующим контрактам. Не должно быть угрозы каждую зиму, когда срочно нужно заключать "зимний пакет", экстренно закачивать в газохранилища, опасаться февральских морозов и всего прочего – это ненормальная ситуация. Кроме того, отсутствие другой инфраструктуры для транзита – это классический случай для шантажиста, просто рай и праздник. Потому что в этом случае ни у России, ни у Европы не будет никакого выбора, чтобы обеспечивать стабильные поставки газа на европейский рынок", – отметил Алексей Гривач.

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