Эксперт о новом китайском авианосце: это модернизированный советский проект

Спуск на воду второго по счету китайского авианосца стал началом нового этапа в развитии авианосного флота КНР. Это мнение в эфире радио Sputnik высказал директор Института Хо Ши Мина Владимир Колотов.

Китай спустил на воду свой второй по счету авианосец, который стал первым собственного производства, сообщает агентство Синьхуа.

"Второй китайский авианосец утром 26 апреля был спущен на воду в порту Далянь", — говорится в сообщении.

Строительство первого китайского авианосца собственного производства началась 11 ноября 2013 года. Длина нового авианосца Type 001A – 315 метров, ширина – 75 метров, вес – 70 тысяч тонн, крейсерская скорость – 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту авианосца могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15).

Первый китайский авианосец "Ляонин" был построен на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг". Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в городе Далянь в 2005 году. В состав ВМС Китая авианосец вошел в сентябре 2012 года.

Как считает директор Института Хо Ши Мина, профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Владимир Колотов, спуск на воду второго по счету китайского авианосца является новым этапом в развитии авианосного флота КНР. Это мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

"В отличие от перестроенного советского "Варяга" – нынешнего авианосца "Ляонин" – это будет полностью боевой корабль. А тот китайцы используют больше как учебный. Плюс к этому оборудование на новом, боевом авианосце у китайцев уже большей частью будет свое. Китайцы к настоящему времени существенно модернизировали свой ВПК, который изначально базировался на копировании советских образцов. Теперь, как они утверждают, они пошли дальше. И у них есть очень амбициозная программа, к 2021 году они пытаются создать третий авианосец, уже полностью свой. И возможности "проецирования силы" КНР соответственно возрастут", – полагает Владимир Колотов.

По его словам, спущенный сегодня на воду авианосец – это действительно корабль полностью китайского производства, но сказать, что он – полностью китайской разработки, еще нельзя.

"Это наш проект, по которому создан, в частности, и наш авианосец "Адмирал Кузнецов" – тот же самый проект. Китайский авианосец немножко модернизирован, китайцы утверждают, что исправили часть недоработок. Это понятно, проект был создан в 80-е годы прошлого века, сейчас время ушло, меняются технологии и речь должна идти о глубокой модернизации проекта. И китайцы, конечно, на этой базе пытаются создать что-то свое. Тем более что китайская промышленность, в том числе электронная и военная уже позволяет ставить и выполнять такие амбициозные задачи", – сказал Владимир Колотов.

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