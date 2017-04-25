Эксперт о возобновлении меморандума по небу Сирии: США боялись проиграть

Россия возобновила действие меморандума с США по полетам над Сирией по просьбе Вашингтона, пишут СМИ. Политолог Никита Данюк в эфире радио Sputnik выразил мнение, что разрыв сотрудничества с Москвой в этом вопросе оказался для американцев болезненным.

Москва возобновила действие меморандума о предотвращении инцидентов между Россией и США в небе над Сирией, решение об этом было принято 13 апреля – на следующий день после официального визита госсекретаря Рекса Тиллерсона, пишут "Известия" со ссылкой на источники в МИД.

"Рекс Тиллерсон, находясь в Москве, обратился к российскому руководству с просьбой возобновить действие соглашения", – пояснил собеседник издания.

Действие меморандума было приостановлено 7 апреля после ракетного удара США по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что документ утратил смысл. При этом он отметил, что технологические возможности по обмену информацией об ударах в Сирии остаются.

После переговоров с Тиллерсоном министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин подтвердил готовность Москвы вернуться к меморандуму, если Вашингтон подтвердит цель борьбы с терроризмом.

Меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в Сирии был подписан в октябре 2015 года. Документ предусматривает обмен информацией между российскими и американскими военными.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в эфире радио Sputnik выразил мнение, что разрыв сотрудничества с Москвой в этом вопросе оказался болезненным для Вашингтона.

"Возобновление этого меморандума – это сигнал, который говорит о том, что, скорее всего, США не будут больше предпринимать действий, которые направлены на ущемление сирийского государства. Видимо, они прекрасно отдают себе отчет в том, что без координации с российской стороной эффективных боевых действий против террористов на территории Сирии просто не получится. Сохранение негативного фона в отношениях с РФ может ситуацию только усугубить, и США останутся в проигрыше. На мой взгляд, если подобные провокации повторятся, то, безусловно, ни о каких доверительных отношениях и ни о каком потенциальном союзе против терроризма речи быть не может", – сказал Никита Данюк.

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