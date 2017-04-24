Представитель ЛНР о попытках обесточить республику: у нас есть противовес

Киев с 25 апреля прекратит поставки электроэнергии в ЛНР. Представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе в Минске Родион Мирошник в эфире радио Sputnik отметил, что киевская власть продолжает попытки давления на Донбасс.

Поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в самопровозглашенную Луганскую народную республику прекратят с 25 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе подконтрольного правительству Украины "Луганского энергетического объединения" (ЛЭО).

"Будет произведено отключение перетока электроэнергии на неконтролируемую территорию. Это решение согласовано с министерством энергетики", – сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что это решение связано с неплатежами за услуги из неподконтрольных Киеву районов Луганской области.

Представитель Луганской народной республики в политической подгруппе в Минске Родион Мирошник в эфире радио Sputnik отметил, что Киев продолжает попытки давления на самопровозглашенные республики.

"Киев регулярно активизирует действия на линии разделения и одновременно усиливает экономическую блокаду – это звенья одной цепи. То есть блокада, которая вроде бы инициирована украинскими радикалами, и перекрытие поставок электроэнергии – все это продолжение давления Киева и прямое невыполнение им 8-го пункта минского "Комплекса мер", в котором говорится о необходимости снятия социально-экономической блокады. Это попытка "додавить" руководство республик Донбасса, по большей части, Луганской республики, исходя из того, что на ее территории нет энергогенерации. Но я думаю, что эти попытки обречены на провал – все это мы многократно уже проходили в 2014 году. И я думаю, что эти вопросы могут быть решены за столом переговоров. У нас есть определенный противовес, который может быть использован в этой ситуации. Есть линии электропередач, которые связаны с ДНР – там есть ТЭС, которая работает. И есть перетоки со стороны РФ. Россия всегда нам оказывала гуманитарную помощь, поэтому думаю, что ЛНР не останется полностью без электроэнергии", – сказал Родион Мирошник.

Свое решение Киев связывает с неплатежами. Однако, по словам Родиона Мирошника, украинское руководство постоянно переводит экономические вопросы в политическое поле.

"По инициативе Киева более полугода в Минске практически не работала экономическая рабочая группа, где решаются вопросы о подписании договоров, о передаче платежей и о совместных действиях по обеспечению жизнедеятельности территорий. Ведь это не только электроэнергия, но и вода, газоснабжение, транспортное сообщение. Все эти вопросы не должны решаться в политическом поле, как того хочет Украина. Это технические вопросы, которые совершенно спокойно могут быть решены за столом переговоров. Главное для этого – желание Украины", – отметил Родион Мирошник.

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